Botafogo bate Red Bull Bragantino e larga em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo fez o dever de casa na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira. Os alvinegros venceram por 2 a 0 o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos.

O Fogão marcou os gols da vitória no primeiro tempo, com Montoro e Alexander Barboza, aos 15 e 31 minutos, respectivamente.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista. Os cariocas vão a campo com a vantagem de poder perder por um gol de diferença para avançar. Para os paulistas, somente um triunfo por três ou mais gols vai fazer a equipe se classificar.

O Bragantino começou a partida com postura ofensiva e criou boas chances com Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Nas duas oportunidades, os chutes pararam em defesas de John. Só que na primeira vez que chegou ao ataque com qualidade, o Botafogo abriu o placar aos 16 minutos. Em avanço rápido, Montoro recebeu passe na área e mandou para a rede.

O revés foi sentido pelos visitantes, que viram o Botafogo crescer na partida. Tanto que os cariocas quase ampliaram aos 23 minutos, em chute de Vitinho que foi pela linha de fundo. Em seguida, foi a vez de Savarino arriscar de longe e ver Cleiton fazer boa defesa. De tanto insistir, os donos da casa marcaram o segundo aos 31. Alexander Barboza iniciou a jogada, foi para o ataque e aproveitou cruzamento para cabecear para a rede.

Com a vantagem no placar, o Botafogo tratou de administrar o resultado. Mesmo com a diminuição do ritmo dos alvinegros, o Bragantino pouco fez no setor ofensivo até o intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Bragantino começou a etapa final com uma postura ofensiva. No entanto, os paulistas não conseguiram criar bons lances. Aos poucos, o Botafogo equilibrou o jogo e passou a rondar a área com perigo.

Os donos da casa melhoraram e continuaram a criar boas chances. Primeiro, Arthur Cabral foi lançado na entrada da área e chutou em cima de Cleiton. Depois, Nathan Fernandes recebeu passe na área e finalizou para grande defesa do goleiro paulista.

Somente na parte final, o Bragantino criou oportunidade de marcar. Aos 41 minutos, Praxedes foi lançado na área e chutou para boa defesa de John. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem para saírem na frente no confronto pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ 2 X 0 BRAGANTINO-SP

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de julho de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Cuiabano e Alexander Barboza (Botafogo); Sasha e Sant'Anna (Bragantino)

GOLS

BOTAFOGO: Montoro, aos 16min do primeiro tempo; Alexander Barboza, aos 31min do primeiro tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Allan), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Correa), Arthur Cabral (Nathan Fernandes) e Álvaro Montoro (Matheus Martins)



Técnico: Davide Ancelotti

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Sasha (Praxedes) e Isidro Pitta (Thiago Borbas)



Técnico: Fernando Seabra