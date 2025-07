Ancelotti enfim vence em casa, e Botafogo abre vantagem sobre Bragantino

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo abriu vantagem sobre o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro fez 2 a 0, com uma boa atuação no Nilton Santos na noite desta terça.

Os gols foram de Montoro — o primeiro pelo Botafogo — e Alexander Barboza, ambos ainda no primeiro tempo.

Foi a primeira vitória em casa que Davide Ancelotti conseguiu como técnico do Botafogo.

Davide já tinha feito duas partidas no Nilton Santos, com dois empates: contra Vitória e Corinthians, pelo Brasileirão.

Por outro lado, o time de Fernando Seabra engatou um mau momento no ano. Vinha de três derrotas no Brasileirão e agora teve mais uma na Copa do Brasil.

Com o resultado, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final.

O jogo de volta será na quarta-feira da semana que vem, no Cícero de Souza Marques, às 19h.

Primeiro tempo bom

Davide Ancelotti queria um time mais efetivo no ataque. E o primeiro tempo entregou tudo isso a ele.

Em relação ao jogo passado, ele tentou algumas coisas diferentes na escalação. Cuiabano, por exemplo, foi o lateral-esquerdo.

Mas foi importante contar com Artur logo de cara pela direita, assim como a volta de Marlon Freitas.

De início, o Botafogo não foi tão dominante quanto contra o Corinthians, por exemplo. Mas foi muito mais eficaz na frente.

E olha que a primeira oportunidade clara foi com o Red Bull Bragantino. Mas John defendeu o chute de Sasha. Pitta era boa opção pela esquerda na construção dos ataques do time paulista.

Quando o time da casa conseguiu sair mais, logo saiu em vantagem. Montoro abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, depois de uma boa jogada pela direita, com Artur e Vitinho. A batida colocada dentro da área resultou no primeiro gol do "novo Almada" pelo Botafogo.

A vantagem alvinegra deu mais tranquilidade e foi até um gatilho para a ousadia de Alexander Barboza no lance do segundo gol.

O zagueiro desarmou Sasha, iniciou o contra-ataque e ainda apareceu na área para concluir de cabeça, aos 31 minutos do primeiro tempo. Pacote completo.

Mais um bom primeiro tempo do time de Davide Ancelotti. O desafio então, passaria a ser manter o ritmo e a vantagem após o intervalo.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, durante jogo contra o Bragantino Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Controle e placar assegurado

Precisando diminuir o prejuízo, o Red Bull voltou com um comportamento parecido do início do primeiro tempo. Mais presente no campo ofensivo, tentando alguma jogada mais perigosa.

Só que a defesa do Botafogo estava em um bom dia. Nem a inversão de Pitta com Sasha, que passou a jogar pela esquerda, enquanto o paraguaio ficou mais preso na faixa central do ataque, efetivamente funcionou.

Seabra recorreu a Vinicinho para mudar o panorama na frente. Mas o Botafogo recuperou o fôlego com a entrada de Alex Telles, substituindo Cuiabano, para marcá-lo no mesmo setor.

Para o Botafogo, foi ficando até confortável. O Red Bull avançando, tentando gol e dando mais campo para contra-ataques.

Numa dessas, Arthur Cabral quase fez o terceiro. Pouco depois, Nathan Fernandes — que entrou no segundo tempo no lugar do centroavante — obrigou Cleiton a fazer uma defesa difícil.

Do outro lado, o goleiro John não deixou por menos, quando Thiago Borbas conseguiu uma escapada, já aos 41 minutos da etapa final. Caiu no canto, com velocidade de reação, mantendo o placar como estava.

Ao fim das contas, o placar de 2 a 0 retratou bem o jogo. O Red Bull, que não mostrou asas para reagir.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 29/7/2025, às 19h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Cartões amarelos: Cuiabano, Barboza (BOT); Eduardo Sasha, Sant'Anna (RBB)

Gols: Montoro, 16'/1ºT (1-0); Barboza, 32'/1ºT (2-0)

Botafogo: John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Allan), Marlon Freitas e Montoro (Matheus Martins); Savarinho, Artur (Correa) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes). Técnico: Davide Ancelotti.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Eduardo Sasha (Praxedes) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.