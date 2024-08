Vitória x Cruzeiro: confira onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

O duelo entre Vitória e Cruzeiro encerra a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Barradão, em Salvador. O jogo reúne times com objetivos diferentes, podendo ser acompanhado por Sportv e Premiere.

A briga do Vitória é para se manter na Série A. O Rubro-Negro voltou para a zona de rebaixamento após o empate entre Fluminense e Corinthians e está na 17ª colocação, a um ponto do rival paulista, primeiro time fora do Z4. Como tem número maior de triunfos, o clube baiano deixa a zona se empatar nesta segunda-feira.

O Vitória conta com um reforço importante. O meia Matheuzinho volta ao time após cumprir suspensão automática na última rodada, quando o Leão perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Já William Oliveira será desfalque por suspensão.

O Cruzeiro, por sua vez, briga na parte de cima da tabela e mira a zona de classificação para a Copa Libertadores. Contudo, o clube mineiro vive um momento de instabilidade, na sétima colocação, e amarga uma série de três jogos sem ganhar (duas derrotas e um empate).

Na última quinta-feira, o Cruzeiro perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, enfrenta o Vitória antes do duelo de volta contra os argentinos, marcado para quinta-feira, no Mineirão.

? SAIU A LISTA! Nossos atletas estão relacionados para o jogo contra o Vitória.#VITxCRU | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/xQSN615QA1 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 18, 2024

FICHA TÉCNICA:



VITÓRIA X CRUZEIRO

Local: Barradão, Salvador (BA)



Data: 19/08/2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheuzinho, Osvaldo e Janderson (Alerrandro)



Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge (Arthur Gomes)



Técnico: Fernando Seabra