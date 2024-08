Palmeiras cita "arbitragem desastrosa" e decide cancelar entrevistas por confusão em clássico

O clima o Choque-Rei após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o São Paulo foi quente, no Allianz Parque. Em decorrência da confusão envolvendo jogadores, gandulas e outros funcionários dos clubes, o Palmeiras decidiu cancelar a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e outras manifestações de jogadores, na zona mista.

O clube citou "arbitragem desastrosa", comandada, neste domingo, pelo árbitro Raphael Claus.

"Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte", disse.

A briga começou com uma suposta provocação de um gandula palmeirense. Os jogadores são-paulinos não digeriram bem a situação e foram tirar satisfação com o funcionário do clube rival, que acabou sendo protegido por atletas do Verdão.

A partir de então começou a troca de empurrões e ofensas, com os seguranças de Palmeiras e São Paulo tendo de entrar em campo para evitar que os atletas chegassem às vias de fato.

Alguns deles, inclusive, se exaltaram mais que outros, como, por exemplo, Rodrigo Nestor e Zé Rafael. Os dois meio-campistas foram um para cima do outro, e a situação só não ficou pior porque havia muitos representantes dos dois clubes para tentar apaziguar a confusão.