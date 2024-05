Ainda sem dupla, Corinthians segue preparação para duelo importante na Sul-Americana

O elenco do Corinthians não teve descanso nesta manhã de domingo e seguiu a preparação para o confronto contra o Racing, do Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para terça-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

As atividades iniciaram com um exercício na academia. Na sequência do aquecimento em campo, o treinador António Oliveira comando um treino tático com muitas trocas de passes e finalizações.

Manhã de treino no CT! ??? Terça-feira tem decisão pela CONMBEOL Sudamericana! ?? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/mqfe5txThK ? Corinthians (@Corinthians) May 26, 2024

António Oliveira não pôde contar com dois atletas: o lateral-esquerdo Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique, que estão lesionados e seguem em fase de transição. No entanto, dois garotos da base completaram o treino: o lateral-esquerdo Denner e o atacante Gui Negão.

Antes de enfrentar o Racing, o elenco do Corinthians realizará mais um treino nesta segunda-feira. Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, António Oliveira teve bastante tempo de se preparar para este jogo. A última vez que o Timão entrou em campo foi na quarta-feira, quando venceu o América-RN pela Copa do Brasil.

O jogo contra os uruguaios é de suma importância para o Alvinegro. Em caso de vitória, a equipe garantirá a classificação na primeira colocação do Grupo F.

Enquanto o Corinthians é o vice-líder com 10 pontos, o Racing está na ponta, com 11. A primeira partida entre as equipes na fase de grupos, no Estádio Centenário, em Montevidéu, terminou em empate de 1 a 1.