Vitória anuncia rescisão amigável com o lateral Zeca

O Vitória anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo para a rescisão amigável com o lateral Zeca. O defensor era capitão da equipe, mas não vivia um grande momento. E decidiu deixar o clube nordestino após sofrer vaias durante a derrota para o Botafogo por 2 a 1, na última quarta, em casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que resultou na eliminação do Leão da Barra.

Pelo Vitória, Zeca realizou 65 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. O atleta foi um dos destaques do título da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023. Além disso, também ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Baiano neste ano.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, elogiou o lateral e lamentou sua saída.

"Estamos com nosso capitão, último campeão brasileiro e baiano. Hoje, para mim, não é um dia feliz. Um amigo que fiz no futebol, que infelizmente vem se despedir, está nos deixando. Que Deus continue iluminando o caminho dele, que dê forças a ele. Vamos ficar aqui torcendo, esteja onde estiver, porque ele não é nem só um atleta, não é nem só um amigo, é um cara de caráter, que nos ajudou bastante", afirmou o presidente.

Por fim, Zeca agradeceu aos torcedores do Vitória e revelou a importância do clube na continuidade de sua carreira.

"Nação, queria agradecer por todos os momentos com vocês. Quando cheguei, disse que voltei a ter alegria e a ser feliz no clube e no futebol. Eu estava pensando em parar porque aconteceram as coisas comigo e com a minha família. E o Vitória me deu alegria de voltar a jogar futebol", disse.

"Tenho eterna gratidão pela torcida, por todos aqui no clube. Falo abertamente isso. Sou grato. Emocionado porque foi um ano e meio de história, de títulos da Série B e Baiano. Nação, acredite no trabalho do professor, do presidente. Sei que não é um momento bom, não é uma fase boa, mas as coisas vão mudar. O trabalho está sendo feito. As vitórias vão começar a vir. Mas a gente precisa do apoio de vocês, que as coisas vão mudar, isso é só uma fase. Está aqui meu agradecimento. Vocês vão ficar no meu coração eternamente", concluiu.