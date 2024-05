Barcelona anuncia demissão de Xavi e já tem novo técnico definido

O Barcelona informou nesta sexta-feira a demissão do técnico Xavi. Segundo a imprensa espanhola, o treinador que irá substituí-lo será Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e Alemanha.

Xavi havia anunciado em janeiro deste ano que sairia da equipe ao final da temporada. Porém, após o andamento das competições, o espanhol voltou atrás e disse que continuaria no clube, em abril. Um mês depois, o cenário mudou novamente e o comandante foi informado pela direção que deixaria o cargo.

? FC Barcelona official statementhttps://t.co/yJRoC1n9YS ? FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2024

O ex-jogador foi comunicado pelo presidente Joan Laporta, na Ciutat Esportiva Joan Gamper, centro de treinamento do clube, que não continuaria para a próxima temporada. A reunião contou ainda com a presença do vice-presidente esportivo Rafa Yuste, do diretor esportivo Anderson Luís de Souza, Deco, Òscar Hernández e Sergio Alegre.

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Xavi.

"O FC Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, bem como pela sua inimitável carreira como jogador e capitão da equipe, e deseja-lhe todo o sucesso do mundo no futuro."

A despedida do treinador será neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona ainda informou que irá anunciar a nova comissão técnica nos próximos dias. Segundo a imprensa espanhola, o novo treinador deve ser Hansi Flick. O alemão está livre no mercado desde o ano passado, quando deixou o comando da seleção de seu país.

Hansi Flick teve uma grande passagem no Bayern de Munique. O comandante conquistou o título da Liga dos Campeões pelo time, em 2020. Além disso, foi campeão duas vezes do Campeonato Alemão. Pela Alemanha, o treinador não obteve o mesmo sucesso e foi demitido após más atuações da equipe nacional.