Pequena torcedora do Vasco vai aos prantos após encontro com Payet

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um momento fofura aconteceu nos bastidores de São Januário após a emocionante classificação do Vasco na Copa do Brasil. A pequena vascaína Luna Freitas Martins, de apenas seis anos, foi aos prantos ao realizar o sonho de conhecer o ídolo Dimitri Payet.

O que aconteceu

Luna chorou bastante e ganhou autógrafo, foto e abraço do francês, que demonstrou bastante simpatia. O gesto foi um presente antecipado para a menina, que daqui a nove dias fará aniversário.

Melhor sensação do mundo é ser vascaíno e ter uma família vascaína. Desde a semifinal do Campeonato Carioca que ela está querendo falar com ele

Fábio, pai de Luna

Gente, caiu um cisco aqui no meu olho 🥹❤️ pic.twitter.com/uwXPGQvQJ2 -- Bruno Braz (@brazbruno) May 22, 2024

Payet foi um dos grandes destaques na classificação do Vasco. O meia francês participou ativamente, com dois lindos passes, de dois dos três gols cruzmaltinos no empate em 3 a 3 com o Fortaleza, que levou a decisão para o os pênaltis.

Nas cobranças, Léo Jardim brilhou, pegou um e os vascaínos venceram por 5 a 4. A equipe avançou para as oitavas de final e o adversário será conhecido após sorteio.