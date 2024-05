Fulham sinaliza intenção de renovar contrato de Willian, ex-Corinthians

O Fulham tem interesse em renovar o contrato do meia-atacante Willian, de 35 anos. O vínculo do brasileiro com o time inglês se encerra no dia 30 de junho.

O que aconteceu

O clube que disputa a Premier League sinalizou a intenção de prolongar o contrato do brasileiro. Ainda não há, todavia, uma decisão tomada por parte do jogador.

Nos próximos dias, Willian deve se reunir com seus representantes. A ideia é pensar qual será o próximo passo e analisar as opções.

Willian tem o nome bem avaliado no futebol árabe. Na metade de 2023, o brasileiro ficou perto de se transferir ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. A negociação, porém, melou após a equipe não ter entrado em um acordo com o Fulham.

O meia-atacante não descarta atuar no futebol do Oriente Médio ou em outras ligas, mas uma volta ao futebol brasileiro não faz parte dos seus planos. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, em abril.

Se fosse uma coisa boa, interessante para mim, por que não? Estou aberto a ouvir, seja Arábia ou onde for. Creio que eu consiga atuar em alto nível por mais alguns anos. Claro que seria muito legal poder continuar na Europa, disputar uma Champions League, que faz tempo que eu não jogo. Willian

Não tenho esse pensamento (voltar ao futebol brasileiro). Meu objetivo é permanecer na Europa ou em outro lugar por aqui, mas não tenho esse desejo de voltar a jogar no Brasil. Respeito todos os clubes, mas é um objetivo meu pessoal jogando aqui fora. Willian

Willian marcou cinco gols e deu duas assistências em 37 jogos pelo Fulham na última temporada. Ídolo do Chelsea, por onde atuou entre 2013 e 2019, o brasileiro voltou ao futebol inglês em 2022, após passagem pelo Corinthians.