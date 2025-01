Marido de Isabel Veloso desabafa sobre cuidado com esposa e filho: Emoções

Lucas Borbas, 26, fez um desabafo sobre a intensa retina de cuidados com a esposa doente, Isabel Veloso, 17, e o filho recém-nascido do casal, Arthur, que se encontra na UTI Neonatal.

O que aconteceu

Os pais de primeira viagem têm se deslocado várias vezes ao dia até a clínica para acompanhar a evolução do bebê. "Hoje nosso dia foi corrido! Muitas emoções também! Eu, como marido, me preocupo com a Isabel", relatou ele, em texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Segundo Lucas, Isabel tem sofrido para conseguir amamentar a criança. "A parte da amamentação está sendo difícil. Na UTI não existe bombinha. E ordenhar na mão está sendo algo difícil. 30 ml está sendo algo doloroso, e estamos indo quatro vezes ao dia."

A preocupação com a saúde da esposa - vítima de câncer em estado terminal - também atormenta o empresário. "Estamos longe de casa, totalmente fora da nossa rotina. Não estou reclamando. Mas me preocupo com a saúde dela também. Com o novo tratamento dela. O tempo está correndo, e o maldito câncer não para para descansar!"