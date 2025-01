Robert De Niro diz que não troca fraldas da filha bebê: 'Faço meu melhor'

Robert De Niro, 81, revelou que não troca as fraldas da filha Gia, de 1 ano.

O que aconteceu

O ator admitiu que essa não é uma das suas tarefas no que envolve os cuidados com a bebê. "Não, não [troco fraldas], mas eu costumava fazer isso", disse ele em entrevista ao The Sunday Times divulgada neste sábado (4).

O astro de "Taxi Driver" se abriu sobre a criação da filha, fruto do relacionamento com Tiffany Chen, e disse acordar cedo por causa dela. "Eu tenho uma bebê de 19 meses. Eu passo minhas manhãs assistindo [à youtuber] Ms. Rachel com ela, eu dou a mamadeira dela", afirmou ele.

De Niro já tinha assumido que o trabalho pesado acabava sobrando para a mãe de Gia. "Eu estou lá, eu apoio a minha namorada. E nós temos ajuda, o que é muito importante", afirmou em outra entrevista ao The Guardian.

O veterano do cinema também é pai de outros 6 filhos mais velhos, frutos de outros relacionamentos. Robert ainda teve de responder como seus herdeiros descreveriam ele. "Ai, Deus, cada um teria uma resposta diferente. Família é tão complicado", opinou.

Já na terceira idade, o ator disse que está dando seu melhor na função de pai. "Eu tento fazer meu melhor, isso é tudo. Eu espero que eles fiquem felizes", declarou.