Hollywood mira Deus e cowboy para ampliar audiência

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O roteiro do épico bíblico "Virgem Maria", que conta a história do nascimento de Jesus Cristo sob a perspectiva de Maria de Nazaré, ficou parado em Hollywood por cerca de 15 anos antes de entrar em produção.

Quando o filme independente se aproximou da conclusão em setembro deste ano, atraiu o interesse de três grandes estúdios de Hollywood e da gigante de streaming Netflix, que surgiu como distribuidora global e lançou o filme este mês.

"Virgem Maria" foi classificado entre os 10 filmes em inglês da Netflix, atraindo 24,6 milhões de visualizações.

"O mercado mudou radicalmente nos últimos cinco anos", disse o diretor D.J. Caruso. "Principalmente no gênero épico ou de alta qualidade, baseado na fé. Há um desejo por aí agora."

Hollywood está se voltando para Deus, para o Oeste americano e para os entusiastas das atividades ao ar livre para conquistar um público mais amplo. Os principais estúdios de cinema, investidores ricos e serviços de streaming estão investindo dinheiro em filmes baseados na fé, rodeios e programação de estilo de vida ao ar livre como uma alternativa às sagas de super-heróis ou dramas com muito sexo e violência.

Executivos de estúdios, agentes de talentos e roteiristas de série disseram à Reuters que o setor reconheceu que está perdendo amplas áreas dos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump como presidente em novembro, impulsionada pelos eleitores da classe trabalhadora, ressaltou a importância da programação para todo o país, não apenas para as cidades do litoral.

Hollywood tem explorado periodicamente a Bíblia em busca de ouro nas bilheterias com filmes como "Os Dez Mandamentos" e "Noé". O sucesso de "Som da Liberdade", da Angel Studios, um thriller de 2023 vagamente baseado na história de um agente da Segurança Nacional que resgata crianças do tráfico sexual, conquistou o público religioso e conservador e despertou um novo interesse pelo gênero.

DO HORROR À FÉ

O mestre do terror moderno de Hollywood Jason Blum, cineasta de "Atividade Paranormal", juntou-se a Lionsgate e a outros investidores para apoiar o The Wonder Project, um estúdio independente que arrecadou mais de 75 milhões de dólares para produzir filmes e séries baseados na fé para a Amazon Prime Video. Sua série sobre um rei bíblico, "House of David", será lançada em fevereiro.

"Há um número enorme de pessoas em todo o país que acham que esse é exatamente o tipo de programação que gostariam de assistir -- especialmente com suas famílias", disse o vice-presidente da Lionsgate, Michael Burns.

A Lionsgate renovou este ano sua parceria com a Kingdom Story Company, a produtora por trás de "Jesus Revolution".

Netflix, por sua vez, fechou um acordo de vários anos com o aclamado cineasta e ator Tyler Perry para produzir filmes baseados na fé para o serviço de streaming.

Alguns executivos disseram à Reuters que o setor reconheceu que está perdendo amplas regiões dos EUA com filmes e séries que são aclamados pela crítica, mas atraem um público restrito.

A disparidade é exemplificada pelo sucesso comercial de "Yellowstone", da Paramount Network, o melodrama familiar de faroeste que conquistou o coração dos Estados Unidos.

"Yellowstone" atraiu mais de 11,4 milhões de espectadores em seu final de quinta temporada -- quase quatro vezes mais do que o final de 2023 da série da HBO "Succession", vencedora do Emmy.

Thomas Tull, fundador da produtora de filmes de super-heróis Legendary Entertainment, avistou a oportunidade antes de muitos outros. Juntamente com o presidente-executivo da TWG Global e da Guggenheim Partners, Mark Walter, ele lançou a Teton Ridge em 2019, uma marca de esportes, entretenimento e estilo de vida ocidental criada em torno de rodeios.

A empresa, que é de propriedade da TWG Global, atraiu investimentos adicionais do capitalista de risco Jim Breyer e do escritório da família Lee Bass. As competições ao vivo - que incluem montaria em touros, luta de bois e corrida de barris - atraem um público global de 80 milhões de pessoas por ano.

"Nossa missão é fazer conteúdo para um público carente", disse Jillian Share, presidente da Teton Ridge Entertainment. "Fazer coisas que atraiam uma parte muito maior do nosso país do que muitas das coisas nas quais nós — inclusive eu — temos nos concentrado nos últimos 20 anos da minha carreira."

Ela chamou o cowboy de "o primeiro verdadeiro e grande herói americano".

“Você olha para os super-heróis, para a Marvel e a DC e pensa: o que é mais icônico do que o cowboy?”, disse Share.