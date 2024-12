Cuidados antes, durante e depois de tomar sol para prolongar o bronzeado

Todo verão tem seu fim, todo bronzeado também. Por mais que a gente goste de ficar com a pele "dourada", é normal ela ir "desbotando" num processo natural que tem a ver com a renovação celular.

Na prática, funciona assim: com a ação dos raios ultravioleta (UV), as células chamadas de melanócitos são ativadas e produzem melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Esse processo é uma defesa do organismo contra os raios do sol —e também é o que deixa a pele bronzeada.

Mas, conforme as células da pele vão se renovando, num processo que leva em média de 15 a 30 dias, a pigmentação vai desaparecendo gradualmente. A boa notícia é que, com cuidados antes, durante e depois da exposição solar, dá para prolongar a duração do bronzeado de maneira saudável.

Antes da exposição solar

Esfolie suavemente

Cerca de três a cinco dias antes de tomar sol, esfolie a pele do corpo. Isso vai eliminar as células mortas, ajudar a pele a absorver melhor o hidratante e deixar um bronzeado mais uniforme e bonito. A esfoliação pode ser feita com um produto com essa função para uso corporal ou buchas de banho. Mas tome o cuidado para não aplicar muita força no processo, pois isso machuca a pele. A esfoliação deve ser suave.

Hidrate a pele

Aplique diariamente um hidratante no corpo depois do banho. Prefira produtos à base de manteiga de karité, óleo de amêndoa, ácido hialurônico, ceramidas e vitamina E. Evite os que contêm parafina e silicones, que são derivados de petróleo e não possuem afinidade com a pele —não são bem absorvidos, não hidratam e ainda podem obstruir os poros.

Aposte no betacaroteno

Trata-se de um antioxidante que é convertido em vitamina A no organismo. A vitamina A, por sua vez, é essencial para a produção de melanina. Alguns alimentos ricos em betacaroteno são cenoura, mamão, abóbora, batata-doce e espinafre. "Você pode consumi-los em sucos, por exemplo, começando pelo menos uma semana antes da exposição solar", indica Marcia Cristina Candeu Lopes Pires, professora da área de Estética do Senac São Paulo.

Durante a exposição solar

Proteja-se

É sempre importante lembrar que o bronzeado é uma resposta do organismo a uma agressão causada pelos raios UV. Portanto, mesmo que você sonhe com aquela cor dourada, o uso do protetor solar é imprescindível para um bronze saudável. Ele deve ter FPS mínimo de 30. Além disso, prefira se expor ao sol nos horários com menor incidência de raios UVB, que são os raios que causam as queimaduras (antes das 10h e depois das 16h).

Vá aos poucos

Um bronzeado seguro requer tempo. Exponha-se um pouco a cada dia, ao longo de vários dias. Não tente ganhar aquela cor dourada em apenas um fim de semana. O resultado com certeza será uma pele avermelhada e muito agredida.

Depois da exposição solar

Tome banhos mornos ou frios

O banho quente retira a oleosidade natural da pele, o que compromete a hidratação. Uma pele pouco hidratada, por sua vez, pode descamar, fazendo o bronzeado ir embora mais rapidamente. Outro ponto importante para manter a hidratação da pele durante o banho é a escolha do sabonete.

Segundo a dermatologista Adriana Vilarinho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), os mais indicados são os do tipo syndet, abreviação de "sintético detergente". Eles possuem uma formulação mais suave, por isso evitam o ressecamento. "Outra possibilidade durante o banho é o uso de óleos de banho com enxágue, que limpam e ajudam a manter a pele hidratada", completa a médica.

Aplique um autobronzeador

Quando perceber que a cor está começando a ir embora, lance mãos dos autobronzeadores. Seus ingredientes reagem com a pele e simulam um bronzeado temporário, sem os danos dos raios solares (como câncer de pele e envelhecimento precoce).

Confira o melhor conteúdo sobre a estação quente no especial UOL no Verão.