Vanessa diz que Sacha xinga vaca Mimosa: 'Chama de desgraçada'

Durante conversa na A Fazenda (Record), Vanessa comentou com Gizelly, Sidney, Flora e Gilsão sobre o comportamento de Sacha no tratamento da vaca Mimosa.

O que aconteceu

Vanessa disse para os aliados do Grupão que já viu o ator xingar o animal. "Ele xinga essa vaca de tudo quanto é nome. Fala: vai desgraçada."

Gizelly questionou. "Ele fala isso?"

Sidney disse em tom de ironia. "Vanessa, você está jogando em que time que você não traz isso para gente? Você está protegendo fielmente o time adversário, especialmente o arqui-inimigo número 1. Está registrado."

Vanessa explicou. "Quando ela está parada e ele tirando o leite, às vezes ela faz cocô. E ele chama ela de desgraçada."

Gilsão então chamou Sacha de "escroto" e Flora de "maluco" por essas atitudes.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 126494 votos 0,09% Albert Bressan 0,45% Babi Muniz 0,07% Fernando Presto 0,31% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 3,12% Gui Vieira 2,36% Gilsão 0,92% Gizelly Bicalho 0,30% Juninho Bill 1,48% Luana Targino 38,06% Sacha Bali 18,34% Sidney Sampaio 13,33% Vanessa Carvalho 21,12% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 126494 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso