Zé Love se envolve em briga entre Gizelly e Sacha: 'Grita com mulher'

Na manhã desta segunda-feira (21), Sacha e Gizelly protagonizaram uma discussão pela sede. Zé Love interviu na briga para acusar o ator de ser agressivo com a peoa.

O que aconteceu

Love: "Quando você grita com mulher e faz assim [faz sinal de apontar com as mãos] não é agressivo não, né?"

Sacha: "Ela que veio gritando comigo."

Sacha: "Você gritou, ferinha. Cuida da tua vida."

Love: "Você gritou com a mulher hoje e fez pá! Tenente! Chamou de escrota! Gritar com mulher pode?"

Sacha: "Meu filho, ela tá tentando acabar com minha vida. Cê quer o quê?"

Love: "Tadinho de você! Tadinho!"

Sacha: "Tentando destruir! Você não vai conseguir nada."

Depois, Sacha entra na cozinha e passa por Love. "Fala comigo não, mano!"

Zé: "Coitadão. Vai lá, ô médico! Você dá laudo agora pras pessoas né. Você se acha superior a todo mundo, meu amigão. Sua casa caiu, hoje você gritou com mulher e fez assim."

Sacha: "Não sou superior não. Você que é baixaria!"

Zé: "Gritou! Baixaria, amigão, o que tem a ver? Tomar no c* com Zé Lúcifer, qual que é pior?"

Sacha: "Eu olho pra você e só consigo ver isso! Só consigo ver ódio em você, baixaria."

Zé: "Você é um coitado. As pessoas que tão do meu lado me adoram, meu irmão."

Sacha: "Parabéns! Casa com elas."

Zé: "Não caso não, que eu sou casado, né, Babi? Babi também tem noivo. As pessoas gostam, irmão!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Suelen?

