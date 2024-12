Cinira tem reação inesperada após cheirar cueca suja de homem em 'Tieta'

No capítulo de quinta-feira (12), da novela "Tieta" (Globo), Laura conta ao marido que viu um ser de outro planeta. Eles vão à praia, e Dário acredita seja extraterrestre. Elisa sonha com Tarcísio Meira. No dia seguinte, ela vai se confessar e diz ao padre que é infeliz. Cinira cheira a cueca de Ricardo e tem um ataque, que para quando Osnar a sacoleja. Peto conta que Cinira cheirou a cueca de Ricardo, que diz não gostar do assunto. Jairo pergunta por que Carmosina está triste.

Dário e Laura marcam com um pau o lugar dos rastros alienígenas. Dário convoca uma reunião. Laura conta que viu disco voador. Cinira e Amorzinho contam a Perpétua sobre os seres intergalácticos. Laura conta o que viu, mas todos querem provas. Juracy, Aída e Letícia repercutem o boato do disco voador. Carmosina diz que preferia ser burra para ver se arranjava um homem. Modesto, Marcolino e Coronel debatem sobre como Santana do Agreste não vai ter turistas. A maré sobe e apaga as marcas. Os homens zombam de Laura e só Ascânio acredita. Dário e Laura resolvem não tocar mais no assunto. Dário vai mergulhar. Imaculada vê Ricardo na praia, mas Filomena não acredita.

Zé Esteves inveja as cabritas do coronel, depois, observa Imaculada. Bafo de Bode implica com Carol, que provoca Ricardo e Cosme. Juracy pede que Perpétua conte a Aída que Carol é amante de seu marido. Dário esbraveja que não encontrou nada no fundo do mar. O ser extraterrestre observa Bafo de Bode dormindo. Perpétua vai contar a Aída sobre Carol, quando chega o padre. O padre chama Perpétua e diz que, se ela falar de Carol, ele conta para Ricardo o que ela fez com Timóteo.

Osnar debocha de Dário. Osnar visita Carol. Ela resiste, mas eles acabam se beijando. Ascânio envia uma carta a Salvador sobre Santana do Agreste. Ele sofre por Helena, mas diz a Carmosina que não quer mais amar. Timóteo briga com Elisa porque ela usa um dos vestidos ousados que Tieta lhe mandou. Osnar aconselha Timóteo a dar mais atenção à esposa. Ricardo comenta que não conhece Tieta. Carmosina estranha a falta de resposta de Tieta.