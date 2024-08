Após ser enganado por Marcelo Gouveia, Artur abraça o inimigo

Nos próximos capítulos da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) agradece a abraça Marcelo Gouveia (José Lereto) após ser enganado pelo falso amigo.

O que vai acontecer

Após ser salvo do cativeiro por Marcelo Gouveia e Quinota (Larissa Bocchino), o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) quer saber quem está por trás do sequestro. "Temos que descobrir quem está por trás desse sequestro. Eles ligaram pedindo resgate? Como foi que vocês me acharam?", pergunta ele.

Mesmo sabendo que Ariosto é o responsável pelo crime, o amante de Blandina (Luisa Arraes) mente para Artur. "Eu estava voltando da Gruta Azul, quando vi teu carro vindo no sentido contrário. Com três cabras mal-encarados lá dentro e nada de Artur. Na mesma hora, fiz meia-volta e comecei a seguir o carro. Mas quando os cabras saíram do carro, armados até os dentes, eu achei que não ia dar conta sozinho, e voltei pra busca reforço", inventa.

Sem saber que está sendo enganado, o mocinho agradece o falso amigo. "Tu fez o certo, homem. Tu me salvou! Obrigado", diz.

Artur e Marcelo Gouveia se abraçam, mas o trambiqueiro crítica o marido de Quinota ao virar as costas. "É tudo pra Artur! Sempre. Não tem justiça nesse mundo", afirma ele ao sair do quarto.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.