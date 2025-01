Score do Serasa será atualizado em tempo real para quem pagar com Pix

A partir de fevereiro, quem fizer pagamentos de dívidas por meio do Pix ou do aplicativo do Serasa Experian vai ter o nome limpo e o score atualizado em tempo real. A medida, anunciada pela empresa de análise de crédito, tem impacto de movimentar até R$ 13 bilhões na economia brasileira.

O que aconteceu

Score em Tempo Real é uma nova ferramenta anunciada pela Serasa Experian que promete agilizar o tempo de "limpeza" do nome após o pagamento de uma dívida. Hoje, o processo pode demorar até três meses. Objetivo do novo serviço, segundo Serasa Experian, é tornar o modelo de pontuação "mais justo".

Atualização em tempo real só vai valer para quem pagar dívida negociada pelo programa Serasa Limpa Nome por meio do Pix. Nem todas as dívidas podem ser pagas dessa forma, já que depende do credor.

Score é a pontuação que indica se você é um bom pagador ou não. O número vai de 0 a 1.000. A média considerada "excelente" é de 700 para cima, indicando que aquela pessoa paga tudo em dia.

Como esse número é calculado? Os hábitos de pagamento correspondem a 29% do score, seguidos do relacionamento com o mercado (24%) e da ausência de dívidas (21%) respectivamente. Busca por crédito, informações cadastrais atualizadas e completas e contratos também são considerados.

Para verificar a pontuação de crédito, os consumidores podem acessar o site oficial da Serasa ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. É necessário criar uma conta, fornecendo CPF, nome completo, data de nascimento e um e-mail válido. Depois do cadastro, o usuário faz login na plataforma e sua pontuação de crédito é exibida na tela inicial, com o histórico de alterações.