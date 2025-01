Dólar abre última sessão antes da volta de Trump à Casa Branca em queda

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar recua nas primeiras negociações desta sexta-feira (17), último dia com o mercado financeiro aberto antes da posse de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. Às 9h13, a moeda norte-americana recuava 0,39% e era vendida por R$ 6,029.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana reverte parte da alta registrada ontem (16), único pregão com variação positiva do dólar em relação ao real nesta semana.

Sessão é a última antes da posse de Donald Trump. Na próxima segunda-feira (20), o republicano reassume o comando da Casa Branca. O mercado aguarda com apreensão pelo novo mandato de Trump, que promete ampliar as tarifas de importação contra alguns países.

Na véspera, dólar interrompeu trajetória de quedas. Após três pregões consecutivos de desvalorização, a moeda norte-americana fechou a quinta-feira (16) em alta de 0,48% ante o real, a R$ 6,053. A variação aconteceu em dia de elevada instabilidade, com o dólar cotado abaixo de R$ 6 no início do pregão.