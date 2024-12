Inflação perde força e sobe 0,39% em novembro, puxada por alimentos

A inflação oficial do Brasil perdeu ritmo ao subir 0,39% em novembro, ante alta de 0,56% em outubro, mostram dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da desaceleração, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) permanece acima do teto da meta.

Como foi o IPCA

Inflação oficial desacelera em novembro. A alta de 0,39% corresponde a uma perda de força para o IPCA na comparação com outubro. Ainda assim, a variação é a maior para o mês desde 2022 (0,41%). O mercado financeiro apostava na alta de 0,35% do IPCA.

IPCA acumulado em 12 meses atinge 4,87%. A variação apurada para o período entre dezembro de 2023 e novembro de 2024 é a maior desde o período finalizado em setembro do ano passado (5,19%). No ano até novembro, a variação dos preços é de 4,29%.

Índice segue acima do teto da meta. Com o resultado acumulado, a inflação do Brasil aparece, pelo segundo mês consecutivo, acima da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da alta de 3% idealizada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para 2024. As bandas estabelecem a variação entre 1,5% e 4,5% neste ano.

O que é o IPCA

A inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. A escolha pelos itens tem como base o consumo das famílias com rendimentos de um a 40 salários mínimos. O cálculo final considera um peso específico para cada um dos itens analisados pelo indicador.

O IPCA considera a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises consideram as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

A análise mensal é realizada nos grandes centros urbanos do Brasil. Para isso, o IBGE considera as regiões metropolitanas de Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), além do Distrito Federal. Há ainda pesquisadores nos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.