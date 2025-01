PT quer que Bia Kicis pague R$ 40 mil por associar partido ao tráfico

O PT entrou com uma ação no TJ-DF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) contra a deputada federal Bia Kicis (PL-RJ), que associou o partido ao tráfico de drogas em uma entrevista.

O que aconteceu

Parlamentar deu declarações à CNN em dezembro. Na ocasião, Bia afirmou que o país está "cheio de criminosos" que são "blindados pela Justiça". "Se é para extinguir alguma coisa, vamos extinguir o PT, que é um partido ligado ao narcotráfico, tá? E que recebeu dinheiro de narcotráfico", disse na sequência.

PT quer indenização por danos morais. De acordo com o partido, o objetivo da ação judicial é "responsabilizar a parlamentar por declarações falsas e ofensivas".

Sigla também pede "retratação pública". A ideia é que a deputada retire as afirmações "pelos mesmos meios em que a declaração foi divulgada". Outro pedido do PT à Justiça é que Bia seja multada caso volte a fazer acusações semelhantes.

Partido afirma que "fala foi amplamente disseminada na internet". Segundo o PT, o vídeo com as declarações de Bia teve mais de 221 mil visualizações só no canal da CNN no YouTube.

Para a legenda, "declaração configura desinformação". Além disso, o PT argumenta que as imagens incitam o ódio contra o partido e prejudicam sua honra.

Procurada pelo UOL, a deputada não respondeu aos contatos da reportagem. Em caso de manifestação, este espaço será atualizado.