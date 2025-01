Paris 2024: pira olímpica voltará todos os verões ao Jardim das Tulherias até jogos de Los Angeles

A icônica pira olímpica dos Jogos de Paris 2024, com seu balão de hélio de 30 metros de altura, será reinstalada anualmente no Jardim das Tulherias, de 23 de junho a 14 de setembro, até os Jogos de Los Angeles, em 2028. O símbolo olímpico permanecerá acessível ao público durante o período do verão no hemisfério norte, reforçando o legado esportivo do evento na capital francesa, anunciaram o presidente Emmanuel Macron e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

A pira será novamente instalada no Jardim das Tulherias, que separa a pirâmide do Louvre da Place de la Concorde e da avenida Champs-Élysées, no coração de Paris, onde atraiu multidões de entusiastas dia e noite durante os Jogos, de acordo com a prefeita socialista da capital francesa, Anne Hidalgo.

"Ela [a pira] voltará todo verão. Da Fête de la musique (Festa da Música) à Fête du sport (Festa do Esporte), até os Jogos de Los Angeles", informou também o presidente francês na rede social X.

Emmanuel Macron propôs a criação de uma "Festa do Esporte" todos os anos em 14 de setembro, semelhante à Fête de la musique (que acontece no dia 21 de junho), com "demonstrações e competições" para cultivar o gosto e a prática do esporte.

Elle reviendra chaque été.



De la fête de la musique à la fête du sport, jusqu'aux Jeux de Los Angeles. pic.twitter.com/ofNOevdu2w ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2025

Juntamente com essa instalação simbólica, eventos esportivos e culturais serão organizados em torno da pira, durante todos os verões. A programação incluirá cursos gratuitos de introdução ao esporte, exposições sobre a história dos Jogos e encontros com atletas.

"Reviver a magia"

O presidente francês havia sugerido que a pira deveria ser mantida. "O trabalho técnico foi realizado para reviver a magia da subida [da pira] aos céus de Paris. Junto com o festival esportivo, esse será um dos muitos elementos do legado dos Jogos", observou uma fonte próxima ao chefe de Estado.

"Que felicidade!", postou no Instagram Anne Hidalgo, que queria manter o emblema dos Jogos. "Esta é uma notícia muito, muito boa", acrescentou.

O anel de chamas "100% elétricas", conforme anunciado por seu projetista, a gigante da eletricidade pública francesa EDF, é na verdade um conjunto de luzes projetadas em uma "nuvem de água".

Ele homenageia o primeiro voo em um balão de gás cheio de hidrogênio, que ocorreu em 1783 no mesmo Jardim das Tulherias.

(Com AFP)