Número de trabalhadores estrangeiros no Japão triplica em dez anos

O Japão anunciou nesta sexta-feira (31) que registrou um novo aumento do número de imigrantes que chegam ao país em busca de emprego. Nos últimos dez anos, o número de trabalhadores estrangeiros em solo japonês triplicou.

Em outubro de 2024, 2,3 milhões de estrangeiros trabalhavam no Japão - um aumento de 254 mil pessoas em relação ao ano anterior. Segundo o Ministério do Trabalho japonês, essa é a maior alta desde que os dados começaram a ser coletados, em 2008.

De acordo com o relatório, o número de trabalhadores imigrantes recebidos no país é três vezes maior do que há dez anos. Em 2014, o Japão contava com 788 mil empregados estrangeiros.

Regras de imigração prejudicam mercado de trabalho

Com a segunda população mais idosa do mundo - atrás apenas de Mônaco - e regras rígidas de imigração, o Japão enfrenta um aumento crítico de falta de mão de obra. Há décadas os governos japoneses buscam soluções para "povoar" o mercado de trabalho.

Segundo Tóquio, as três principais nacionalidades de trabalhadores estrangeiros no país são vietnamitas, chineses e filipinos. Os cargos mais comuns ocupados pelos imigrantes estão nos setores de manufatura, hotelaria e distribuição.

Estágios para jovens estrangeiros

Um programa de "estágio técnico" para jovens trabalhadores de países em desenvolvimento representa 20,4% dos trabalhadores estrangeiros. Essa política, que existe há três décadas, pretende proporcionar a esses empregados experiência profissional no Japão numa área que será útil quando regressarem ao seu país.

No entanto, o programa é marcado por inúmeras denúncias de de discriminação e violência. Críticos desse sistema afirmam que essa é, acima de tudo, uma forma para as empresas japonesas obterem mão-de-obra temporária e barata.

(Com informações da AFP)