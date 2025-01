Após meses de negociações, Bélgica está perto de ter novo governo

Por Bart H. Meijer

BRUXELAS (Reuters) - Partidos políticos da Bélgica concordaram nesta sexta-feira em formar um novo governo, informou o gabinete do rei belga Philippe, encerrando quase oito meses de complicadas negociações após a vitória eleitoral da legenda nacionalista flamenga N-VA.

O líder do N-VA, Bart De Wever, de 54 anos, deve se tornar primeiro-ministro e liderar assim uma coalizão com cinco partidos, que também inclui democratas cristãos e socialistas do norte do país, que fala holandês. Também estarão no grupo legendas liberais e centristas do sul, de idioma francês.

As negociações se arrastaram por meses, com as legendas tendo dificuldade para chegar a um acordo sobre cortes de gastos, aumentos de impostos e reformas previdenciárias. De Wever quer melhorar as finanças do governo da sexta maior economia da zona do euro.

Após quase 32 horas de negociações, que acabaram na noite desta sexta-feira, os partidos finalmente conseguiram concordar com essas medidas e aparar outros pontos de dissenso.

Tal acordo inclui o aumento dos gastos com Defesa, nos próximos anos, para o nível mínimo de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), acordado com países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além de limitar a imigração que busca asilo no país, noticiou o jornal De Tijd, citando fontes próximas às negociações.

"A sorte está lançada", disse De Wever na plataforma X, ao publicar uma foto dele se encontrando com o rei, no palácio.

"De Wever informou o rei sobre o pacto governamental acordado entre as partes da futura coalizão", informou o gabinete do rei em comunicado.

O partido de extrema-direita Vlaams Belang (Interesse Flamengo) foi excluído das negociações do governo, embora a legenda crítica às imigrações tenha sido a que mais cresceu na eleição de junho de 2024, tornando-se a segunda maior do país.