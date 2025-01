Vendas pendentes de moradias nos EUA caem e dezembro e interrompem quatro meses de ganhos

(Reuters) - Os contratos de compra de moradias usadas nos Estados Unidos caíram em dezembro, interrompendo uma série de quatro meses de aumentos, uma vez que taxas de juros hipotecários mais altas prejudicaram a acessibilidade.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) informou nesta quinta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, com base em contratos assinados, caiu 5,5% no mês passado, para 74,2, em comparação com 78,5 em novembro em dado revisado para baixo.

Economistas ouvidos pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, permaneceriam inalterados em dezembro, depois de um aumento de 1,6% em novembro.

As vendas pendentes de moradias caíram 5,0% em relação ao ano anterior.

"Após quatro meses consecutivos de ganhos nas assinaturas de contratos, um passo atrás não é uma notícia bem-vinda, mas não é totalmente surpreendente", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

A taxa das populares hipotecas com taxa fixa de 30 anos voltou a subir acima de 7%, de acordo com a Mortgage Bankers Association, contrariando os cortes na taxa de juros realizados desde setembro pelo Federal Reserve.

O Treasury de 10 anos, que é a principal influência na definição das taxas da maioria dos empréstimos imobiliários, subiu acentuadamente desde o primeiro corte de juros pelo Fed.

Isso ocorreu porque investidores do mercado de títulos ficaram preocupados com a forma como as políticas defendidas pelo presidente Donald Trump - como tarifas, cortes de impostos e repressão à imigração - poderiam contribuir para o aumento da inflação.

(Reportagem de Dan Burns)