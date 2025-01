Uganda confirma surto de Ebola na capital Kampala, 1 pessoa morreu

Por Elias Biryabarema

KAMPALA (Reuters) - Uganda confirmou um surto do vírus Ebola na capital Kampala, com a morte do primeiro paciente confirmado na quarta-feira, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira.

É o nono surto do país do leste africano desde que registrou sua primeira infecção da doença viral em 2000.

O paciente, um enfermeiro do Hospital Nacional de Referência Mulago, em Kampala, havia inicialmente procurado tratamento em várias instalações, incluindo Mulago, bem como com um curandeiro tradicional.

"O paciente teve falência de vários órgãos e sucumbiu à doença no Mulago National Referral Hospital em 29 de janeiro. Amostras post-mortem confirmaram a doença do vírus Ebola do Sudão (cepa)", disse o ministério em um comunicado.

Quarenta e quatro contatos do homem falecido foram listados para rastreamento, incluindo 30 profissionais de saúde, segundo o ministério.

No entanto, o rastreamento de contatos pode ser um desafio, já que Kampala, onde ocorreu a última infecção por Ebola, é uma cidade populosa com mais de 4 milhões de habitantes e um cruzamento de tráfego para Sudão do Sul, Congo, Ruanda e outros países.

A febre hemorrágica altamente infecciosa é transmitida por meio do contato com fluidos corporais e tecidos infectados. Os sintomas incluem dor de cabeça, vômito de sangue, dores musculares e sangramento.

As autoridades de Uganda têm usado a capacidade desenvolvida ao longo dos anos, como testes laboratoriais, conhecimento sobre cuidados com o paciente, rastreamento de contatos e outras habilidades, para controlar os recentes surtos de Ebola em um prazo relativamente curto.