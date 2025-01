SP reativa Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia

São Paulo, 30 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo informou, em nota, que reativou a Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia. Além disso, empossou como presidente do colegiado Bruno Garcia, que é representante da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana) na câmara. Segundo nota da pasta, a Câmara Setorial do segmento foi reativada após três anos, com um plano de ação que visa o avanço da cadeia produtiva de cana-de-açúcar em São Paulo. O novo plano estratégico do colegiado inclui, entre outros itens, a reestruturação do Programa Etanol Mais Verde, "fundamental para promover práticas sustentáveis, prevenir incêndios e ampliar a regularização ambiental por meio de ferramentas como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA)", diz a secretaria na nota.A secretaria informou, além disso, que anunciou outras medidas para o setor sucroenergético, como procedimentos para licenciamento ambiental visando facilitar a geração de biogás e biometano nas propriedades agrícolas, a sanção do projeto de isenção de IPVA para veículos híbridos flex e a criação da Coordenadoria de Transição Energética.