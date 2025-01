Micro-ônibus desgovernado atinge muro de casa em SP e deixa três feridos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus do transporte municipal de São Paulo perder o controle e atingir o muro de uma casa. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) no bairro Americanópolis, na região do Jabaquara.

O que aconteceu

Acidente foi por volta de 7h, horário de grande movimentação de passageiros, no cruzamento das ruas Sebastião Sisson e Deodoro de Campos. Imagem de uma câmera de segurança da rua mostra o momento em que o coletivo passa pela via, aparentemente em alta velocidade. O micro-ônibus operava na linha 5022/10 Vl. Sta. Margarida - Jabaquara.

Corpo de Bombeiros informou que três vítimas, incluindo o motorista, foram resgatadas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, também no Jabaquara.

Duas vítimas permanecem internadas, porém estáveis. Uma foi medicada e liberada, como confirmou a Secretaria Municipal de Saúde ao UOL. Ninguém da residência foi atingido.

Causas do acidente vão ser apuradas. A SPTrans informou à reportagem que apura a ocorrência por meio do PRAT (Programa de Redução de Acidentes de Transporte), e diz ter reforçado a fiscalização sobre as condições dos veículos que operam na capital. "A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como o novo treinamento para todos os motoristas da capital e o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva", informou em nota.