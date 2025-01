Lula diz que Gleisi tem condições de ser ministra, mas não há nada definido

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) elogiou Gleisi Hoffmann, em meio a boatos de uma entrada da presidente do PT em um ministério. "Tem competência para ser ministra em qualquer país do mundo", afirmou.

O que aconteceu

A presidente petista tem sido cotada à Secretaria-Geral da Presidência na futura reforma na Esplanada. O atual ministro, Márcio Macêdo, vinha sofrendo críticas do presidente pela falta de diálogo com os movimentos sociais, principal atribuição da pasta neste mandato.

Gleisi não tem comentado o assunto. Uma das coordenadoras da campanha em 2022, a petista já é uma das pessoas que mais têm acesso ao presidente, em especial pela atuação durante a Lava Jato e a prisão em Curitiba, mas a relação e o poder devem aumentar, evidentemente, com seu gabinete no Planalto.

Lula disse que não conversou com Gleisi. Lembrou que ela foi ministra da Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff e minimizou as críticas sobre sua atuação dentro do partido. Também desconversou sobre os rumos da reforma, dizendo que ainda não decidiu como vai ser.

Seu nome sofre resistência mesmo entre aliados. Ministros de fora do PT e a base no Congresso têm argumentado que, exatamente por seu posicionamento contundente à frente do partido, pode haver essa resistência. Eles argumentam que não é bom para o governo um ministro palaciano que tenha gerado tanto atrito.

Lula desconversou sobre a entrada de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no governo. O presidente disse que não podia confirmar os nomes, mas desejou outra função ao senador. "O que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais", afirmou.

O que Lula disse sobre Gleisi

A Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente tem pouca gente nesse país mais refinada que a Gleisi. O pessoal fala: 'Ah, ela é muito radical para ser presidente do PT'... Mas para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se não for assim, que vá para o PSDB ou outro partido.

Ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Mas até agora não tem nada definido, eu não conversei com ela, e ela não conversou comigo.

Isso [a reforma ministerial] será feito com a maior liberdade possível. Com o mesmo carinho que eu indiquei [um ministro], eu posso tirar.

Lula, em entrevista a jornalistas

Kassab critica Lula

Críticas de olho em 2026. O presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que Lula é um forte candidato à reeleição, mas que não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. "Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito. Eles perderiam a eleição", disse o secretário. "Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026."

Agradar o PSD em troca de apoio para sua reeleição é um dos motivos da reforma ministerial. Tem sido aventada a possibilidade de levar Pacheco, atual presidente do Senado, para alguma pasta e dar mais espaço para o partido, trocando o Ministério da Pesca pela do Turismo. Na avaliação de deputados do PSD ouvidos pelo UOL, o partido precisa de um ministério que dê "mais resultados" nos estados para a reeleição dos parlamentares, em 2026.