IBM supera estimativas de lucro apoiada em unidade de software; ações sobem

(Reuters) - A IBM superou as estimativas dos analistas para o lucro do quarto trimestre nesta quarta-feira, impulsionada pela demanda em sua unidade de software, que possui alta margem, à medida que as empresas aumentaram os gastos com TI, levando suas ações a subirem cerca de 10% nas negociações pós-mercado.

O segmento de software da empresa registrou seu maior salto de receita em cinco anos, com clientes priorizando gastos com infraestrutura de nuvem em meio a uma corrida para adotar a tecnologia de inteligência artificial.

O "book of business" de IA da companhia, uma combinação de reservas e vendas de vários produtos, ficou em mais de 5 bilhões de dólares desde sua concepção, um aumento de cerca de 2 bilhões de dólares em relação ao terceiro trimestre.

A empresa abriu o código de seus modelos de IA "Granite" em maio, em contraste com rivais como a Microsoft, que cobra pelo acesso a seus modelos.

A abordagem da IBM está alinhada com a da startup chinesa DeepSeek, que na semana passada lançou um assistente de IA gratuito que, segundo ela, usa menos dados por uma fração do custo dos serviços estabelecidos, alimentando preocupações sobre o domínio das empresas de tecnologia norte-americanas.

"DeepSeek foi uma iniciação de que a IA de código aberto pode desempenhar um papel no espaço geral da IA generativa", disse o diretor financeiro da IBM, James Kavanaugh, em uma entrevista à Reuters.

Ele, no entanto, se recusou a fornecer detalhes sobre se a IBM planeja oferecer os modelos da startup DeepSeek em sua plataforma Watsonx, que permite aos usuários aprimorar o código para programas de IA ou implantar chatbots.

O "book of business" de IA da IBM é dominado por consultoria, que atualmente representa cerca de 80% dele. Software constitui apenas um quinto.

A receita do segmento de consultoria caiu cerca de 2%, para 5,2 bilhões de dólares no trimestre, mais do que a expectativa dos analistas de uma queda de cerca de 1%.

As empresas concentraram seus gastos em acordos de consultoria de longo prazo, centrados na integração da IA em seus negócios, o que ainda não se refletiu na receita da IBM.

A receita total da IBM ficou quase estável em 17,55 bilhões de dólares no trimestre e em grande parte em linha com as estimativas dos analistas, segundo dados compilados pela LSEG.

O crescimento de mais de 10% nas vendas de software também foi parcialmente contrabalançado pela fraqueza do segmento de infraestrutura, que teve um declínio de quase 8% na receita.

A IBM registrou um lucro ajustado por ação de 3,92 dólares para o trimestre encerrado em dezembro, em comparação com a estimativa média dos analistas de 3,75 dólares.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)