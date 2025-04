Espionagem a submarinos nucleares escancara 'guerra hídrida' de Putin contra Europa

O jornal Sunday Times revelou no fim de semana que a Marinha britânica descobriu vários sensores russos suspeitos de tentar espionar os submarinos nucleares do Reino Unido, em mais um exemplo da intensa atividade militar no Mar do Norte e no Mar Báltico desde o início da guerra declarada pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia.

A descoberta dos sensores russos é mais um capítulo da guerra híbrida silenciosa, quase invisível para o mundo, que a Rússia trava contra a Europa.

"Guerra híbrida" é a expansão de operações militares de combate com a ajuda de espionagem, sabotagem, ataques cibernéticos, interferência eleitoral, propaganda ou campanhas de desinformação com o objetivo de enfraquecer e desestabilizar o inimigo internamente. E especialistas alertam que a Rússia tem expandido constantemente seu arsenal de opções de guerra híbrida nos últimos anos.

O Reino Unido possui quatro submarinos nucleares, e autoridades de inteligência em Londres afirmam que os russos visavam espionar a movimentação dessas embarcações e suas atividades. A operação de Moscou não foi totalmente bem-sucedida, porque alguns dos sensores foram encontrados na costa, outros "localizados" no mar e "escondidos perto de cabos de comunicação subaquáticos", segundo o Sunday Times.

As águas britânicas são particularmente monitoradas por outras potências, uma vez que a área é repleta de locais estratégicos: campos de gás e petróleo, parques eólicos offshore e cabos que fornecem internet e comunicações para os países europeus.

O corredor do Canal da Mancha e do Mar do Norte também registra quase 20% do tráfego marítimo global, com portos como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo entre os mais importantes do mundo. A Rússia acessa o Reino Unido pelo Mar Báltico, a partir de São Petersburgo, ou pelo Ártico, ao longo da costa norueguesa.

De acordo com uma investigação realizada no ano passado na Holanda, cerca de 170 navios comerciais russos estão envolvidos nessas operações de espionagem.

Eventos suspeitos se multiplicam

Em janeiro, um navio pertencente à agência russa de pesquisa subaquática, o Yantar, foi avistado pela defesa britânica navegando em suas águas. Oficialmente, esta agência sob a autoridade do Ministério da Defesa da Rússia, realiza pesquisas oceanográficas, mas os países europeus suspeitam que ela esteja por trás de amplas operações de espionagem e até de sabotagem.

As explosões suspeitas ocorridas nos gasodutos Nord Stream em setembro de 2022 alertaram a inteligência europeia a respeito da intensificação da guerra híbrida de Moscou. Na época, a invasão russa na Ucrânia iniciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, era recente - a guerra começou em 24 de fevereiro daquele ano - e foi acompanhada de sanções ocidentais contra os interesses do Kremlin.

Desde então, dezenas de investigações sobre operações semelhantes no Mar do Norte e no Mar Báltico foram abertas, diante de indícios de sabotagem. Essas investigações também buscam esclarecer as atividades e movimentações de uma frota "fantasma" russa, composta por cerca de 800 navios não listados em registros oficiais de navegação, mas suspeitos de serem usados ??por Moscou para continuar a transportar gás ou petróleo russo enquanto driblam as sanções ocidentais. Esses navios também são suspeitos de realizar missões de reconhecimento ou sabotagem.

A mídia escandinava chegou a avistar um navio russo percorrendo uma rota paralela à maioria dos parques eólicos offshore localizados em águas britânicas.

Essa guerra silenciosa, sistematicamente negada por Moscou, levou seis países europeus - Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Holanda e Reino Unido - a concluírem um "pacto de segurança" no ano passado, para evitar "ataques fatais".