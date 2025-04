Novo caça da China com três motores impressiona pelo formato; veja imagens

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias mostra o caça chinês J-36 voando nas proximidades da Chengdu Aircraft Corporation, em Sichuan, na China. Possivelmente um caça de sexta geração, a aeronave reforça a corrida militar entre as grandes potências do mundo.

O que aconteceu

O vídeo, divulgado na segunda-feira, mostra o caça no momento de aproximação para o pouso. O flagra, cuja data não foi especificada, foi filmado por uma pessoa que passava de carro pela rodovia logo abaixo do trajeto do J-36. A região em que o caça foi visto é conhecida pelos testes de voo das aeronaves desenvolvidas pela Chengdu.

O design observado indica, segundo especialistas, que o J-36 é um modelo de sexta geração. Com uma configuração de asa voadora, o caça não tem cauda. Uma das características que mais chamam a atenção, no entanto, é a presença de três motores.

O arranjo do motor trijato, com duas entradas de ar sob as asas e uma entrada de ar montada atrás da cabine, é diferente das configurações bimotoras convencionais vistas em muitos caças contemporâneos. Essa configuração pode oferecer vantagens em termos de empuxo [força que empurra o caça para frente] e redundância [duplicação de componentes ou de sistemas que visa evitar eventuais paradas da aeronave por conta de falhas]. David Cenciotti, piloto e ex-membro da Força Aérea da Itália, ao portal The Aviationist

A aparição recente do J-36 confirmou a pintura camuflada na fuselagem, feita em preto e cinza. Ainda segundo os especialistas, o J-36 é um modelo com tecnologia stealth. Conhecidos como "furtivos", esses caças dificilmente são detectados por radares.

Segundo Cenciotti, o espaço entre as rodas (um sistema conhecido como trem de pouso) pode abrigar compartimentos internos. Nessas repartições, a Força Aérea da China poderia, por exemplo, armazenar armas e sistemas que possibilitem o transporte de mísseis de ataque de longo alcance. "No entanto, esses compartimentos ainda não foram observados em posição aberta", ressaltou Cenciotti. "No futuro, poderemos vê-los totalmente abertos, revelando sua capacidade de carga útil e design de alojamento."

O design do J-36 também sugere que ele possui um certo nível de otimização tanto para eficiência aerodinâmica quanto para baixa visibilidade, resultando em maior velocidade e, portanto, maior energia cinética, que pode ser fornecida aos mísseis quando lançados, além de reduzir as chances de serem rastreados por radares antiaéreos e mísseis. David Cenciotti, ao The Aviationist

O J-36 realizou seu voo inaugural em dezembro de 2024. Desde então, o caça tem sido discutido por entusiastas e pela comunidade aeroespacial, que avalia os eventuais recursos inovadores produzidos pela Chengdu e a possível atuação do J-36 em ambientes de guerra.

Imagem mostra o Chengdu J-36 por outro ângulo Imagem: Reprodução/YouTube/Defense 360°

J-36 aquece a corrida por um caça de sexta geração

A aparição do caça chinês indica que a China está investindo para ter o modelo mais avançado do mundo. A quinta e atual geração conta com exemplares de três nações: o Su-57, da Rússia, o F-22 e o F-35, dos Estados Unidos, e o J-20 e o J-35, da própria China.

O J-36 não é o único caça moderno que está sendo desenvolvido na China. Entre o final de 2024 e o começo de 2025, outras aeronaves do tipo foram flagradas sobrevoando o país. Um eles é o KJ-3000, um avião radar de alerta antecipado e projetado para operar como um sistema de detecção de ameaças. O caça é capaz de coordenar operações e compartilhar informações com outros aviões em pleno voo.

A modernização da frota de aviões na China pode forçar países como os Estados Unidos a acelerarem atualização das próprias aeronaves militares. Para acompanhar a evolução dos caças chinesas, o governo dos EUA conta com o programa NGAD (sigla em inglês para Next Generation Air Dominance, ou Próxima Geração de Domínio Aéreo, em tradução livre.)

Em março, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a fabricação do caça F-47, em parceria com a Boeing. Segundo as autoridades locais, o F-47 será uma aeronave com tecnologia mais avançada do que os caças atualmente utilizados pelas Forças Armadas do país, e poderá operar junto com drones não tripulados.