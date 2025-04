'Ele falou que ia matar a gente', diz mulher de turista baleado no RJ

Um turista mineiro foi baleado ao tentar proteger a família durante um assalto na zona portuária do Rio de Janeiro, quando se preparava para embarcar em um cruzeiro. A viagem havia sido programada como comemoração ao seu aniversário de casamento.

O que aconteceu

O que seria uma viagem de celebração virou um trauma coletivo. O engenheiro civil Vinicius Cardozo Moreira Dias, 35, foi baleado quatro vezes na frente da esposa e dos sogros enquanto a família desembarcava de um automóvel na zona portuária. O plano era embarcar em um cruzeiro. "Era nosso sonho. A gente vinha se programando há um ano", afirmou a esposa de Vinicius, a nutricionista Poliana Taciana Kelly Ribeiro, 34. "Mas em vez de comemorar, quase voltei para casa para enterrar meu marido."

A abordagem aconteceu por volta das 13h do último sábado, em uma área cheia de turistas. "Já tínhamos tirado as malas. Estávamos eu, meu marido, minha sogra e meu sogro. Três de nós já estávamos fora do carro. Vinicius estava dentro, organizando as coisas. Foi quando esse homem, numa moto, me abordou perguntando se era um evento, se éramos estrangeiros, se éramos da Marinha. Desejou bom dia. Parecia normal", diz Poliana.

Minutos depois, o mesmo homem voltou armado. "Ele apontou a arma, mandou todo mundo entrar no carro e começou a gritar que ia matar a gente. 'Vou matar vocês, vou matar vocês', ele repetia sem parar", conta Poliana. Segundo ela, todos tentaram entregar os pertences. "Eu abri a bolsa para pegar o celular. Meu marido tentava tirar a pulseira de ouro. Estávamos cooperando. Mas ele continuava dizendo que ia nos matar."

Quando o suspeito apontou a arma para a esposa, Vinícius tomou a decisão de reagir. Poliana lembra que ele preferiu arriscar a própria vida para proteger os demais. Segundo ela, Vinícius abriu a porta do veículo com força, empurrando o assaltante armado. Nesse momento, o homem começou a atirar.

Vinícius foi atingido por quatro disparos. "Ele caiu no chão, sangrando. Eu tentei correr até ele, mas um rapaz me segurou e falou: 'Não vai, você vai morrer'", relembra. Poliana conta que entrou em desespero e pensou que perderia o marido naquele momento.

Dois funcionários do terminal de passageiros do porto ajudaram a salvar a vida de Vinícius, segundo a nutricionista. "Dois rapazes, Caík e Levi, que trabalham com malas, colocaram ele no quadriciclo e levaram ele até a base da Polícia Militar." De lá, ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia abdominal. O atendimento, elogiado por Poliana, está sendo feito pelo SUS.

Desde o dia do crime, ela permanece ao lado do marido no hospital. "Desde o dia que aconteceu, eu não saí um minuto do hospital", diz. Segundo ela, Vinícius está estável, mas ainda se recupera física e emocionalmente. "Ele não consegue falar muito sobre o que aconteceu. Ninguém consegue".

Segundo o boletim de ocorrência registrado por Poliana, o caso está sendo investigado como roubo e tentativa de latrocínio. O suspeito foi autuado em flagrante. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou: "De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), um homem foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio. O caso foi encaminhado à Justiça".

Vinicius reagiu ao assalto ao ver a esposa sob a mira de uma arma Imagem: Arquivo Pessoal

Longe de casa

A família, de Minas Gerais, está longe de casa e sofre com a distância, enquanto aguarda pela alta de Vinícius. "Estamos longe dos nossos pais, dos irmãos. Meus pacientes estão mandando mensagens, minha clínica parou", conta Poliana.

Poliana passou a questionar a ausência de policiamento na área, especialmente em um dia de grande fluxo de turistas. "Era um sábado, dia de cruzeiro. Tinha muita gente ali. Como é que não tem policiamento? Me disseram que ali não é ponto de crime frequente. Mas no dia de grande movimento, por que não reforçar a segurança?", indagou.

Apesar de tudo, ela ainda fala com carinho do Rio e diz que pretende voltar num outro momento. "Casamos aqui. Sempre viemos para cá com amor. A cidade não tem culpa. Mas vamos dar um tempo. Vamos voltar para a nossa cidade, cuidar dele [Vinícius], tentar seguir. Um dia a gente volta. Não agora. Mas um dia."