O que é guerra comercial? Entenda conflito entre EUA e China

Após Donald Trump impor tarifas sobre importações da China, o país asiático retaliou, dando um novo passo na guerra comercial entre as duas economias. Entenda o que o termo significa e para onde o conflito entre os dois países deve levar.

O que aconteceu

Uma guerra comercial é um conflito econômico no qual os países implementam e aumentam tarifas e outras barreiras não tarifárias uns contra os outros. Normalmente, é gerada por protecionismo econômico extremo e geralmente envolve as chamadas "medidas de retaliação", em que cada lado aumenta as tarifas em resposta ao outro.

Várias guerras comerciais aconteceram na história. No século 17, muitas guerras reais, como a Primeira e a Segunda Guerras Anglo-Holandesas, foram causadas por disputas comerciais, enquanto a Primeira Guerra do Ópio entre o Império Britânico e a China, no século 19, também foi causada por uma disputa comercial. Diversas guerras comerciais ocorreram nos últimos dois séculos, às vezes com foco em produtos específicos e outras vezes em todo o comércio entre países e blocos econômicos.

Conflitos também já foram resolvidos com negociações. Muitas guerras e disputas comerciais foram resolvidas por meio de resolução de disputas, mediada por órgãos como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Acordos e acordos de livre comércio também podem pôr fim a uma guerra comercial.

Qual a dimensão da guerra comercial entre China e EUA?

6.abril.2017 - Presidente Donald Trump recebe o presidente chinês Xi Jingping em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida Imagem: Jim Watson/AFP

Conflito se iniciou em primeiro mandato de Trump. Em janeiro de 2018, seu governo impôs tarifas sobre as importações chinesas, o que levou à retaliação de Pequim. Embora um acordo tenha sido firmado entre os países em 2020, a maioria das tarifas permaneceu em vigor até as últimas escaladas.

EUA têm déficit comercial com a China. O comércio de mercadorias entre a China e os EUA foi de cerca de 585 bilhões de dólares (R$ 3,5 trilhões) em 2024. Nesse ano, os EUA importaram cerca de 440 bilhões de dólares em bens e serviços da China, em comparação com 145 bilhões de dólares na direção oposta. A intenção de Trump é zerar o déficit comercial dos EUA com o mundo, e está usando métodos agressivos para isso.

Guerra pode afetar diretamente empresas americanas e chinesas. O governo chinês já iniciou investigações antimonopólio contra os grupos de tecnologia Google e Nvidia. Também poderia tentar impedir que empresas chinesas invistam nos EUA. Enquanto isso, Trump deixou claro que está disposto a continuar aumentando as tarifas. Ele também poderia restringir ainda mais o investimento de empresas chinesas nos EUA e restringir o investimento de empresas americanas em tecnologias estratégicas na China, com o objetivo de impedir o desenvolvimento tecnológico de Pequim.

Mundo pode sofrer com outras guerras comerciais após tarifas. Embora alguns líderes estrangeiros tenham buscado negociar com a Casa Branca, o risco de múltiplas guerras comerciais é significativo. Isso é especialmente verdade considerando que Trump e seus assessores econômicos afirmaram que a redução de tarifas contra os EUA não é suficiente e que esperam um comércio equilibrado, além de outras concessões.

Comissão Europeia diz ter oferecido um acordo tarifário "zero por zero" para evitar uma guerra comercial. Mas também propôs suas primeiras tarifas retaliatórias de 25% sobre uma série de importações dos EUA em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump. Embora a resposta da UE tenha sido contida até o momento, espera-se que o bloco produza um conjunto maior de contramedidas até o final de abril. O comissário de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, afirmou que a UE mantém todas as suas opções sobre a mesa.

Entenda o caso

Trump aplicou tarifas de 34% sobre todas as importações da China. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, subiu ao pódio em Pequim respondeu que "se os Estados Unidos persistirem em travar uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, o lado chinês lutará até o fim".

China retaliou novas tarifas americanas. O país anunciou que aumentaria as taxas sobre todos os produtos americanos para 84% a partir do dia seguinte. Pouco depois, Trump dobrou a aposta, anunciando um aumento, com efeito imediato, das tarifas contra Pequim para 125%. O aumento provavelmente está colocando a economia global no caminho de um conflito econômico que pode ser extremamente prejudicial.

Trump suspendeu tarifas para "quem não retaliou". O republicano admitiu que sentiu um "pouco de medo" por parte das pessoas diante de suas decisões, anunciou a pausa de 90 dias nas cobranças elevadas de tarifas e unificou todas as taxas em 10%. O governo brasileiro confirmou que a medida não muda a barreira cobrada sobre o Brasil, de 10%, enquanto a OMC (Organização Mundial do Comércio) soou o alerta de que o novo gesto de Trump e de Xi Jinping ameaçam gerar um colapso da economia mundial e uma retração do comércio em 80% entre os dois gigantes.

China emitiu aviso para cidadãos evitarem viagens aos EUA. 'Recentemente, devido à deterioração das relações econômicas e comerciais entre China e EUA e à situação de segurança interna nos Estados Unidos, o Ministério da Cultura e Turismo lembra aos turistas chineses que avaliem completamente os riscos de viajar para os Estados Unidos e viajem com cautela'', escreveu o órgão.

*Com DW