Casa Branca diz que decreto de Trump suspenderá financiamento de escolas por medidas divisivas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará na quarta-feira um decreto sobre escolha de escolas que também acabará com "o financiamento de escolas públicas que apoiam a teoria racial crítica e outras medidas divisivas em seus currículos", informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

A porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, em entrevista à Fox News, não deu outros detalhes sobre os cortes de verbas, e os representantes da Casa Branca não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

Um documento da Casa Branca informou que a ordem instruiria "o Departamento de Educação a emitir orientações sobre como os Estados podem usar fórmulas de financiamento federal para apoiar seus programas de bolsas de estudo".

Com relação à escolha de escolas, a ordem instrui o Departamento de Educação dos EUA a priorizar o financiamento federal para escolas por meio de seus programas de subsídios. Também diz que os Estados dos EUA serão orientados sobre como poderão usar subsídios em bloco para apoiar alternativas à educação pública, como escolas particulares e religiosas.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, também deve criar um plano que permita que as famílias militares usem os fundos do Pentágono para enviar seus filhos para a escola de sua escolha, diz o documento.

O Departamento do Interior deve abordar como as famílias de nativos americanos com alunos no Bureau of Indian Education podem usar fundos federais para enviar seus filhos para escolas de sua escolha, de acordo com o documento fornecido por uma autoridade da Casa Branca.

Na quarta-feira, Trump também assinará decreto cancelando vistos de estudante para o que chamou de "simpatizantes do Hamas" em faculdades e universidades dos EUA, e outra ordem relacionada ao aniversário de 250 anos da nação em 4 de julho de 2026.

(Reportagem de Andrea Shalal, Jeff Mason e Susan Heavey)