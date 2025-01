Vendas de ações de tecnologia se aprofundam após DeepSeek entrar na disputa global de IA

Por Ankur Banerjee e Rae Wee e Amanda Cooper

LONDRES/CINGAPURA (Reuters) - As ações globais de tecnologia afundavam nesta terça-feira, com as perdas desencadeadas pelo surgimento de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo entrando em seu segundo dia, fazendo com que os investidores questionassem a valorização altíssima e o domínio das empresas líderes do setor.

As ações da Nvidia, líder no mercado de chips de IA, caíram 17% na segunda-feira, eliminando 593 bilhões de dólares de seu valor de mercado - uma perda diária recorde para qualquer empresa - e arrastando Wall Street para baixo.

Nesta terça-feira, as ações da Nvidia subiam quase 6% em Frankfurt, enquanto as da Oracle avançavam 3,4% e as ações de tecnologia na Europa estavam próximas da estabilidade.

As vendas foram motivadas pelo lançamento de um assistente de IA gratuito da startup chinesa DeepSeek na semana passada, que, segundo ela, usa menos dados por uma fração do custo dos serviços atualmente disponíveis. Isso chamou a atenção de todo o mundo, embora o ceticismo em relação às alegações da DeepSeek ainda persista.

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, chamou-o de "modelo impressionante", enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o episódio como "um alerta para nossos setores".

"Obviamente, forneceremos modelos muito melhores e também é muito revigorante ter um novo concorrente", disse Altman, chefe da empresa de IA por trás do ChatGPT, em uma publicação nas redes sociais.

O surgimento da DeepSeek no cenário da IA derrubou a percepção do setor de que a China estava anos atrás de seus maiores rivais dos EUA.

Os investidores se desfizeram das ações de tecnologia em todos os lugares, com repercussões sentidas de Tóquio a Amsterdã e ao Vale do Silício.

Algumas das maiores empresas de tecnologia do Japão ficaram sob pressão pelo segundo dia. A Advantest, fornecedora da Nvidia, perdeu 10%, somando-se à queda de 9% registrada na segunda-feira, enquanto o SoftBank Group, investidor em start-ups de tecnologia, caiu 5%.

É claramente uma abordagem do tipo "venda primeiro, pergunte depois" e, na verdade, já vimos esse tipo de movimento no passado no Japão", disse Kei Okamura, gerente de portfólio da Neuberger Berman, referindo-se a um colapso dos mercados globais em agosto, encabeçado pelo Nikkei.

Na Europa, nesta terça-feira, as ações da ASML, que fecharam em queda de 7,1% na segunda-feira, caíam 1%, revertendo uma tentativa de recuperação inicial, enquanto as ações de Schneider Electric, ASM International e Infineon recuavam entre 1,2 e 4,7%.

Nos EUA, a Broadcom caiu 17,4% na segunda-feira, enquanto a Microsoft, que investe no ChatGPT, perdeu 2,1% e a Alphabet, controladora do Google, fechou em queda de 4,2%.

"O que torna a liquidação tecnológica de segunda-feira tão chocante é que as avaliações de muitas dessas empresas de IA e tecnologia não oferecem margem de erro", disse David Bahnsen, diretor de investimentos do The Bahnsen Group.

"O peso excessivo que essas ações de tecnologia têm em muitos portfólios de investidores e a alta concentração dessas ações de tecnologia nos índices de mercado foi um problema de risco significativo e subestimado."

O entusiasmo em torno da IA impulsionou um enorme fluxo de capital para as ações, inflacionando as avaliações e elevando os mercados de ações a níveis recordes, o que também levou a um aumento de cerca de 10 trilhões de dólares no valor de mercado das empresas "Sete Magníficas" desde que o ChatGPT deu início ao boom de IA em novembro de 2022.