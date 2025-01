Passageiro invade ônibus com faca e faz refém em MG

Polícia Militar atendeu um chamado de sequestro com reféns em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

Homem entrou armado com uma faca dentro de um ônibus metropolitano. Coletivo fazia a linha 2290, entre Contagem e Belo Horizonte.

Sequestrador ordenou que passageiros e motorista descessem do veículo. De acordo com a Seds (Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem), o autor rendeu um homem, de 58 anos, o obrigou a entrar no ônibus e dirigir o veículo até uma praça do bairro Pedra Azul. No caminho, o refém bateu em vários carros.

Polícia Militar foi acionada às 10h28 para atender a ocorrência. Uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) esteve no local para conduzir as negociações.

Sequestrador estava sob o efeito de drogas e sua exigência era ver o filho recém-nascido. "A mágoa dele é a questão de não poder ver o filho", disse o coronel da PM, Flávio Godinho, em entrevista a jornalistas.

Refém foi liberado sem ferimentos por volta de 13h25, após horas de negociação. Ele foi atendido pelos médicos do SAMU e, depois, levado para casa por uma viatura da PMMG.

Mesmo depois de liberar o refém, suspeito continuou dentro do coletivo, exigindo ver o filho. Após uma tentativa de autoextermínio, os policiais do BOPE optaram por utilizar uma arma não-letal de impulso elétrico para imobilizar o sequestrador, visando preservar a vida dele. Ele foi retirado do ônibus por volta de 13h45.

Homem estava "em um estado psicológico abalado", segundo o coronel. Ele precisou ser sedado e foi encaminhado de ambulância até o Hospital Municipal de Contagem, onde permanece internado. Seu estado de saúde é estável, segundo o Serviço Social Autônomo de Contagem.