Paris: homem morre após atear fogo em seu próprio corpo em agência de moradia social

Um homem de 65 anos ateou fogo em si mesmo e morreu na segunda-feira (27) em Paris, em uma agência de moradias sociais no centro-norte capital francesa. Segundo o Ministério Público francês, a vítima queria mudar de residência.

A cena chocante ocorreu às 10h30 da manhã (hora local) de segunda-feira no prédio da empresa Domnis, que trabalha com alojamentos sociais. Segundo os primeiros elementos revelados pelos investigadores, o homem foi até a agência, localizada no 10° distrito de Paris, reiterar o pedido de uma mudança de residência.

O canal de TV M6 indicou que a vítima não se sentia mais em segurança em seu apartamento, administrado pela agência. Um agente teria informado que o pedido seria tratado, mas não imediatamente. Segundo o jornal Le Parisien, o homem aguardava uma resposta há vários anos.

Em seguida, o indivíduo teria indicado que estava passando mal e se sentou em um sofá da empresa. Subitamente, ele se levantou e se molhou com um líquido em uma garrafa plástica que carregava. Uma testemunha da cena afirmou que se tratava de White-Spirit, um solvente altamente inflamável. Em seguida, o homem acendeu um fósforo, ateando fogo em seu próprio corpo.

Vítima não resistiu aos ferimentos

O impacto provocado pela combustão foi tamanho que o teto do local desabou. Dois funcionários da agência conseguiram apagar o fogo no corpo do homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com o Ministério Público francês, o indivíduo nasceu em 1959 na Romênia. Não foram divulgados outros detalhes sobre a identidade dele. A agência, responsável por mais de 13 mil alojamentos sociais na região parisiense, foi fechada e não tem previsão de reabertura.

A prefeita do 10° distrito de Paris, a socialista Alexandra Cordebard, publicou um post na rede social X dizendo-se "muito chocada" com "o terrível drama". Ela prestou condolências à família da vítima e expressou sua solidariedade com a equipe da agência.