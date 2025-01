Polícia prende três suspeitos de envolvimento na morte de delegado em SP

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu hoje o suspeito de matar o delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos. Ele foi baleado por um assaltante na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, em 14 de janeiro.

O que aconteceu

Homem foi preso em Paraisópolis, a cerca de 7 km do local do crime. Outros dois suspeitos foram detidos por envolvimento no caso, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. No dia do crime, a polícia chegou a rastrear a rota de fuga do atirador até a comunidade de Paraisópolis, mas ele não foi encontrado.

Criminoso atirou após perceber que o delegado estava armado. Imagens mostram quando o criminoso estaciona do lado de uma caçamba de entulho, com uma mochila de entregador, e aborda Josenildo. Ele entrega o celular, mas é atingido por um tiro quando o criminoso vê a arma na cintura dele. Trabalhadores de uma obra próxima presenciaram o crime, mas não ficaram feridos.

Josenildo estava de folga no dia do crime. Ele estava na função há apenas dois meses e prestava concurso para delegado da Polícia Civil de Pernambuco, onde a família dele mora.