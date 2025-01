Kotscho: Situação de Lula é grave, e ele não deve se candidatar para perder

A situação do governo Lula (PT) é tida como precária neste momento, e ele não deve se candidatar para perder a reeleição em 2026, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (28).

O Lula, ao perceber que a situação dele é precária, certamente não vai ser candidato para novo mandato. Não faz sentido se candidatar para perder. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O petista de 79 anos tem enfrentado problemas de saúde e dificuldades na articulação de sua base, o que tem gerado questionamentos quanto a sua capacidade de administrar o país. Lula ainda não confirmou oficialmente se será candidato ou não nas eleições presidenciais de 2026.

Em novembro, o mandatário chegou a admitir, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, que será candidato à reeleição em 2026, isso, se não houver outro nome para enfrentar a extrema direita.

Ao Canal UOL, Kotscho considerou que o PT (partido do presidente) tem demorado para agir.

O que vejo como mais grave é que, faltam dois anos para as eleições presidenciais, e o PT até agora não tem nenhum nome competitivo. É verdade que a direita também não tem (a não ser o Pablo Marçal). E do lado do PT, o único nome que apareceu até agora foi o do Fernando Haddad, mas isso vai depender do que aconteceu com a economia nesses dois anos.

O Lula tocou nesse assunto na última reunião (que não pode esperar demais para indicar um nome para ficar no lugar dele), para não repetir o mesmo erro do [Joe] Biden com a Kamala [Harris]. Está afunilando um monte de coisa para em cima do governo e do presidente Lula, que ele vai ter de dar um jeito para arrumar as coisas. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Sakamoto: 'Inflação será espada na cabeça de Lula até 2026'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto afirmou que o governo brasileiro está desesperado para baixar o preço dos produtos e a inflação será 'espada na cabeça' de Lula até 2026.

Neste momento, o governo está desesperado para baixar a inflação ou garantir o controle. Então, acho que a Magna não quis arriscar e foi lá conversar com o governo para dizer: 'olha, tem que fazer isso aqui, não tem jeito'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto estava se referindo à reunião entre a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente Lula (PT), ocorrida ontem, no Palácio do Planalto. Na ocasião, a executiva informou ao mandatário que a petroleira deverá reajustar o preço do diesel já nas próximas semanas, conforme apurou a Folha de S.Paulo. A gasolina deve ficar de fora. Segundo relatos, Lula perguntou sobre o índice de reajuste, mas Magna informou que os técnicos ainda estão fazendo os cálculos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: