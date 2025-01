Calor demais para dormir? Dicas para refrescar a casa e manter o sono

Com as ondas de calor cada vez mais frequentes, quem tem ar-condicionado em casa muitas vezes precisa deixar o aparelho ligado a noite toda para conseguir um sono tranquilo. Mas e quem não tem o aparelho, como faz?

De acordo com Dalva Poyares, médica do sono, temperaturas altas demais fazem com que nosso sono seja interrompido mais facilmente, causando, além do cansaço, episódios de mau humor e dificuldade de concentração. Para evitar esses sintomas desagradáveis, ela indica:

Escolher tecidos respiráveis: a recomendação da médica é que sejam escolhidos pijamas e roupas de cama com tecidos frescos para evitar um aquecimento ainda maior do corpo e a perda de líquido por suor.

Caprichar na hidratação ao longo do dia: para manter o bem-estar do organismo e evitar interromper o sono por acordar para beber água.

Tomar banhos mais frios: ajuda a diminuir a temperatura do corpo e o faz relaxar antes de pegar no sono.

Alimentar-se de forma leve: "A digestão durante o sono acontece de forma bem diferente do processo que temos quando estamos acordados. Comer muito e já deitar pode aumentar essa sudorese e esse processo pode prejudicar ainda mais o sono no calor", esclarece a médica.

Para deixar a casa menos quente

Dê preferência aos LEDs para iluminar o ambiente e evite a iluminação artificial quente;

Coloque plantas no espaço. Elas são grandes aliadas para regular a temperatura. Mas, ao dormir, é melhor tirá-las, ainda mais sendo alérgico a pólen;

Aposte em um "ventilador-condicionado". Deixe grandes blocos de gelo em vasilhas ou panelas na frente do seu ventilador e ele irá soprar um ar mais fresco até você;

Mantenha portas e janelas abertas para facilitar a ventilação;

Procure impedir que o sol incida sobre o ambiente para evitar que esquente ainda mais;

Durante o dia, espalhe toalhas molhadas e bacias de água pelo espaço a fim de umedecer o ar seco. Mas evite fazer isso à noite para não aumentar a presença de ácaros e fungos no quarto.

Ao usar ventilador, tome cuidados

Imagem: iStock

Primeiro, limpe com um pano úmido as pás dos dois lados e, no caso dos modelos de chão, as grades frontais e a base. Nesse momento, também vale aspirar o cômodo, conferir o estado de cortinas e tirar o pó das superfícies de móveis.

Se possível, para evitar problemas alérgicos e respiratórios, ainda mais se já teve algum com ventilador, retire tapetes, bichos de pelúcia e troque a roupa de cama.

"Feito isso, deixe o ventilador no chão, posicionado para cima e o ajuste para girar de um lado para outro, para que o vento não seja direto e constante para o corpo. Direcione para parede, ou de preferência para janela, pois assim o ar quente sai do ambiente. No caso do ventilador de teto, utilize-o no modo exaustor, no qual o ar é conduzido para cima", sugere o cardiologista Marcelo Sampaio.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/01/2024 e 10/12/2021