Trump pede ao Congresso dos EUA que aumente financiamento para segurança de fronteira

MIAMI (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que quer que o Congresso aprove um projeto de lei que inclua um aumento no financiamento para proteger as fronteiras do país.

Trump fez os comentários em um discurso aos republicanos da Câmara dos Representantes reunidos em seu resort em Doral, em Miami, para discutir como transformar as prioridades políticas do presidente em uma agenda legislativa.

"Nas próximas semanas, estou ansioso para trabalhar com o Congresso em um projeto de lei de reconciliação, que cuide financeiramente de nossos planos de restaurar total e permanentemente as fronteiras soberanas dos Estados Unidos de uma vez por todas", disse Trump.

Trump disse que o aumento deve incluir financiamento para mais pessoal de segurança de fronteira e bônus de retenção para pessoal do Serviço de Imigração e Alfândega e agentes de patrulha de fronteira.

O dinheiro extra também deve pagar por mais leitos de detenção, infraestrutura e barreiras de segurança na fronteira, além da conclusão do muro na fronteira com o México, disse Trump.

