Idosa fica dopada após tomar sorvete e é roubada em Fortaleza

Sorvete foi oferecido pela criminosa, que levou documentos e o cartão de pagamento da aposentadoria da vítima. Caso aconteceu em Fortaleza no último dia 17 e foi revelado pela TV Verdes Mares (afiliada da TV Globo) nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Vítima e golpista estavam no centro da cidade de Fortaleza. Criminosa teria chamado a mulher para tomar um sorvete, segundo ela relatou para a TV Verdes Mares (afiliada da TV Globo).

As duas foram caminhando para a sorveteria, mas a suspeita não deixou a vítima entrar no local. Golpista falou para a mulher ficar olhando as coisas dela enquanto buscava o sorvete.

"Quando ela veio, a vasilha grande e o sorvete lá no finalzinho, um pouquinho de sorvete", narrou a mulher. "A partir do momento em que eu comecei a comer, a colher bateu em um negócio, era tipo a pontinha da casquinha". Vítima, então, questionou o que era aquele objeto estranho, e a suspeita afirmou que era só a casquinha. Disse, também, que o objeto era gostoso.

"Era um sabor muito estranho", contou a vítima. Assim que ela terminou de comer, a golpista logo pegou o pote e jogou no lixo. Pouco tempo depois, perguntou se a vítima estava se sentindo bem.

Mulher relatou à criminosa que precisava ir ao banheiro. Golpista disse que os banheiros de onde elas estavam não eram bons, e encaminhou a vítima para um restaurante. Ela narrou que entrou sozinha no estabelecimento e que não se lembra mais de nada depois disso.

Mulher relatou que acordou na UPA dias depois. "Eu não vi nada. Só acordei na segunda-feira. [...] Eu também já não tinha mais nada. Nem documento, nem cartão de pagamento da minha aposentadoria", contou a mulher. A vítima precisou ser encaminhada à UPA.

A Polícia Civil do Ceará informou que está investigando a ocorrência. "Oitivas e diligências estão em andamento visando a elucidação do fato."