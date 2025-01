Funcionário do Departamento de Justiça dos EUA encarregado de casos de corrupção pede demissão

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Corey Amundson, funcionário sênior de carreira do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado de supervisionar casos de corrupção pública e outras investigações politicamente sensíveis, pediu demissão nesta segunda-feira após o governo Trump tentar transferi-lo para uma nova função, na área de imigração, de acordo com uma carta vista pela Reuters.

"Sinto-me honrado e abençoado por ter servido ao nosso país e a este departamento nos últimos 23 anos", escreveu Amundson em carta ao procurador-geral interino, James McHenry.

"Passei toda a minha vida profissional comprometido com a aplicação apolítica da lei criminal federal e em garantir que as pessoas ao meu redor entendessem e adotassem esse princípio central de nosso trabalho", disse Amundson.

Amundson é um dos cerca de 20 funcionários de carreira dentro do Departamento de Justiça transferidos na semana passada para um novo Grupo de Trabalho da Cidade Santuário dentro do gabinete do Procurador-Geral Associado.

Pelo menos dois desses funcionários, Amundson e George Toscas, da Divisão de Segurança Nacional, tiveram algum envolvimento nas duas investigações criminais contra o presidente Donald Trump sobre a retenção de documentos confidenciais e suas tentativas de subverter a eleição presidencial de 2020.

Entre os outros transferidos, há funcionários experientes que trabalham nas divisões Criminal, de Direitos Civis, Segurança Nacional e Meio Ambiente e Recursos Naturais, além do Gabinete Executivo de Revisão de Imigração.

Funcionários atuais e antigos disseram à Reuters que as transferências de servidores de carreira sênior são altamente incomuns. Geralmente, eles permanecem em seus cargos, independentemente do partido que controla a Casa Branca,

Amundson foi nomeado chefe da Seção de Integridade Pública da Divisão Criminal durante o primeiro mandato de Trump, quando o procurador-geral William Barr estava à frente do departamento.

(Reportagem de Sarah N. Lynch; reportagem adicional de Andrew Goudsward)