Condução do Pé-de-Meia tem atenção às questões orçamentárias, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, disse, em entrevista à GloboNews, que a condução do programa Pé-de-Meia está sendo feita com atenção às questões orçamentárias, em diálogo com o Tribunal de Contas da União (TCU) e Advocacia-Geral da União (AGU). "Essas questões ligadas à questão orçamentária estão sendo, pelo o que eu li sobre isso, bem conduzidas pela AGU, juntamente com o TCU. Acho que vamos encontrar um ponto de equilíbrio para isso, porque o grande beneficiário desse programa, na realidade, é essa população jovem."

Segundo ele, o programa atende cerca de 4 milhões de alunos por mês, com uma média de R$ 200 por estudante. "A gente vê um incentivo dado a eles, alguns vocacionam esse recurso para a compra de livros, e isso modifica sua perspectiva."

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não haverá descontinuidade no pagamento do programa Pé-de-Meia, mesmo após a decisão do TCU em bloquear a maior parte das verbas usadas para o programa destinado a custear bolsas para estudantes do ensino médio, determinação da qual a AGU recorreu.