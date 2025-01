Policial militar é morto a caminho do trabalho no Rio de Janeiro

Um policial militar foi morto a tiros na manhã deste domingo (26), no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, enquanto dirigia a caminho do trabalho.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como o sargento Marco Paulo Freire de Azevedo. Policiais militares foram ao local após serem acionados para uma ocorrência de roubo.

Marco estava a caminho do 19º Batalhão de Polícia Militar, em Copacabana. "De imediato, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital", informou a PM-RJ. A Polícia Civil disse que procura pelos autores do crime.

O policial ingressou na PM-RJ em setembro de 2012. Ele deixa um filho de 16 anos.

Nas redes sociais, amigos de Marco lamentaram o crime. "Parceiro, garoto de bem, só trabalhava. Não merecia isso!", escreveu uma amiga. "Vai deixar saudades, irmão", publicou outro.