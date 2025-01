Pode não parecer, mas a Nissan tem tradição no mercado das picapes médias. Sua representante, a Frontier, tem presença há mais de duas décadas no nosso país e foi o primeiro veículo da marca fabricado por aqui, em 2002.

Mas nunca foi uma campeã de vendas e sempre ficou entre as últimas colocadas nessa importante categoria. No ano passado, só vendeu mais que Volkswagen Amarok e Fiat Titano.

Nem por isso deixa de ser interessante. Pelo contrário, tem ótimos atributos, inclusive guarda uma exclusividade na categoria que pode atrair compradores bem informados.

Colunistas do UOL

No vídeo desta semana falo mais sobre a Frontier, que tem tudo para se destacar cada vez mais no mercado de usados.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.