Gigante, Everest está crescendo ainda mais; mas por que isso acontece?

O Monte Everest está se elevando mais rápido do que as outras montanhas do Himalaia. Mas o gigante da Terra não é o único. O Himalaia, os Alpes e os Andes estão todos ficando mais altos, impulsionados por forças geológicas implacáveis.

As montanhas crescem em altura por mecanismos diferentes que, além disso, intervêm simultaneamente ao longo de milhões de anos e em velocidades diferentes. Elas não apenas crescem —ou cresceram no passado— de maneiras diferentes, mas também desmoronam e, incrivelmente, até flutuam.

Afundando ou subindo

Os continentes estão literalmente flutuando no manto da Terra e, assim como os icebergs, podem afundar ou subir mais ou menos dependendo de sua massa.

Isso ocorre porque eles são feitos de materiais mais leves (principalmente granitos, gnaisses e rochas sedimentares) do que o manto terrestre sobre o qual repousam.

Por outro lado, o manto terrestre, de composição semelhante ao basalto, tem um comportamento plástico (pode se deformar sem fraturar quando submetido a estresse) devido às altas temperaturas e pressões a que é submetido. Isso faz com que os continentes flutuem de acordo com o princípio de Arquimedes.

A península escandinava se eleva

As diferentes massas da crosta terrestre flutuam sobre o manto subjacente em um equilíbrio conhecido como isostasia. Evidências dessa isostasia podem ser encontradas, por exemplo, na península escandinava, onde se pode ver como a terra está se elevando acima do nível do mar depois que a pesada camada de gelo que a cobriu durante a última era glacial derreteu.

As medições geofísicas indicam que a península escandinava está atualmente se elevando acima do nível do mar a uma taxa de cerca de um centímetro por ano.

Também estão subindo a taxas semelhantes a Sibéria, a América do Norte e a Patagônia, todas áreas que foram cobertas por gelo durante a última era glacial, que terminou há cerca de 11.000 anos.

Erosão que eleva o Everest

A elevação ou rebote isostático observado em determinadas áreas da crosta terrestre não ocorre apenas onde o peso do gelo glacial foi removido. A erosão também causa uma diminuição na massa de certas regiões e leva a uma elevação significativa de algumas montanhas.

Isso é exatamente o que parece estar acontecendo no caso do Everest, Lhotse e Makalu, a primeira, quarta e quinta montanhas mais altas do planeta.

Era uma vez na Ásia

Tudo começou há quase 90.000 anos, quando o Rio Arun, um afluente do Kosi, mudou seu curso. Esse evento geológico resultou em um grande aumento da erosão ao redor do Everest e das montanhas próximas a ele.

Everest: surgimento e crescimento de montanha está ligado a fenômenos geológicos Imagem: iStock

À medida que os sedimentos gerados pela erosão na bacia ampliada do Rio Kosi eram levados para o mar, a massa da região do Himalaia, onde o Everest está localizado, começou a diminuir mais rapidamente do que em outras partes da imensa cadeia de montanhas, que também estão sofrendo erosão, mas em menor grau.

O resultado de tudo isso é que o impulso isostático sob o Everest e seus arredores há muito tempo é maior do que no restante do Himalaia. Como resultado, o colosso rochoso e seus vizinhos estão se elevando mais rápido do que outras montanhas mais distantes da bacia do Rio Kosi.

Em um artigo recente, Xu Han e seus colegas apresentam medições topográficas detalhadas e um modelo do funcionamento da bacia do Rio Kosi que indica que uma combinação de erosão e ajuste isostático é parcialmente responsável pela elevação do Everest. Entretanto, sabemos há quase um século que cadeias de montanhas como o Himalaia, os Alpes ou os Andes não se elevam apenas devido a movimentos isostáticos, mas principalmente devido a forças muito mais poderosas.

Quando as placas tectônicas se encontram

O nome orogenia —do grego antigo óros (montanha) e genia (gênese ou criação)— é dado ao conjunto de processos geológicos que levam à formação de grandes cadeias de montanhas. Uma orogênese geralmente dura cerca de 100 milhões de anos e, ao longo da história da Terra, houve várias orogêneses em diferentes momentos e locais da crosta terrestre.

A elevação de montanhas que ocorre durante uma orogênese é uma consequência das forças laterais colossais geradas nas zonas de convergência das placas tectônicas nas quais a crosta terrestre está dividida.

As grandes placas tectônicas flutuam isostaticamente no manto da Terra e se movem lentamente sobre a superfície do nosso planeta graças às correntes de convecção que movem o material derretido dentro delas. Quando duas placas colidem enquanto se movem, há basicamente duas situações possíveis: ou uma das placas é mais densa do que a outra, ou as duas placas têm densidades semelhantes.

O caso da América do Sul e dos Andes

No primeiro caso, a placa mais densa subduzirá sob a placa mais leve em seu caminho de volta ao manto fundido. Isso é o que acontece, por exemplo, na costa oeste da América do Sul. Lá, a placa do Pacífico —composta essencialmente de material basáltico pesado— afunda sob o continente sul-americano, que, no entanto, é submetido a uma enorme pressão ao longo de milhões de anos.

Ao mesmo tempo, parte do material resultante do derretimento da placa sob o continente americano sobe à superfície como magma. O resultado de tudo isso é a formação de um enorme "amassado" na crosta e uma cadeia de vulcões que se estende por vários milhares de quilômetros: os Andes.

No segundo caso, nenhuma placa pode ficar embaixo da outra, pois ambas são igualmente leves. O Himalaia é o exemplo mais espetacular dessa situação.

De fato, a formação da cordilheira do Himalaia é consequência de uma violenta colisão entre a Ásia e a Índia, que se separou da África há cerca de 100 milhões de anos e se deslocou para o norte em grande velocidade em termos geológicos. Há cerca de 55 milhões de anos, a placa indiana colidiu com o sul do continente asiático.

A partir de então, a crosta continental começou a se espessar na região e os sedimentos e rochas que se encontravam entre as duas placas em colisão foram esmagados e dobrados como se estivessem entre duas escavadeiras gigantescas. Assim surgiu —e ainda surge— o Everest, juntamente com toda a cadeia de montanhas em que está localizado. E, de maneira semelhante, os Pirineus, as Montanhas Atlas, os Alpes e muitas outras cadeias de montanhas que se estendem do Marrocos ao Pacífico foram formadas e têm sua origem na colisão de placas tectônicas continentais durante a chamada Orogenia Alpina.

A inimiga das montanhas

Embora, como no caso do Everest, a erosão possa fazer com que as montanhas se elevem por impulso isostático, o fato é que os processos erosivos as desmontam gradualmente. Esse desmantelamento geralmente é lento, mas após centenas de milhões de anos de erosão fluvial, eólica ou marítima, até mesmo as mais altas cadeias de montanhas podem ser reduzidas a pequenas colinas ou completamente obliteradas.

Felizmente, os processos endógenos, como a orogenia ou a formação de vulcões, são mais poderosos e compensam constantemente a erosão.

É por isso que, após milhões de anos de evolução da crosta terrestre, ainda podemos ver montanhas crescendo ao nosso redor.

* Carlos M. Pina, é professor de cristalografia e mineralogia da Universidade Complutense de Madri

Este artigo é republicado de The Conversation sob a licença Creative Commons. Leia o original aqui.