EUA deportaram mais de 7,6 mil brasileiros nos últimos cinco anos

Do UOL, em Brasília

Os Estados Unidos deportaram 7.637 brasileiros por meio de 94 voos fretados entre 2020 e 2024, nas gestões de Donald Trump e Joe Biden. Os dados são da Polícia Federal a partir de informações oficiais dos EUA.

O que aconteceu

Números são reflexo de acordo firmado em 2017 entre Brasil e EUA para facilitar o retorno de brasileiros. Pacto assinado ainda no governo Michel Temer (MDB) durante o primeiro mandato de Donald Trump previa facilitar a volta de brasileiros processados nos EUA por entrar ilegalmente no país e que já não podem mais recorrer.

O acordo de deportação fechado entre os dois países é considerado pelo governo brasileiro como uma base de diálogo. Um dos objetivos é o de evitar que o brasileiro, uma vez detido nos EUA, permaneça de forma indefinida no território americano.

No período de 2020 a 2024, o ano com maior número de brasileiros deportados foi 2021, primeiro ano da gestão Biden. Confira abaixo os dados ano a ano:

2020: 21 voos e 1138 deportados;

2021: 24 voos e 2188 deportados;

2022: 17 voos e 1423 deportados;

2023: 16 voos e 1240 deportados;

2024: 16 voos e 1648 deportados;

Dados levam em conta apenas as aeronaves fretadas pelo governo americano para trazer os brasileiros. Números não consideram as pessoas que são barradas em aeroportos e precisam voltar ao Brasil em voos comerciais, já que este dado não é divulgado pelos EUA.

Primeiro voo de repatriação realizado neste ano já estava previsto desde a gestão Biden. Viagem já estava programada desde antes da posse de Trump, que prometeu intensificar a política de deportação dos estrangeiros.

Algemas e maus-tratos

Brasileiros relataram maus-tratos e agressões no voo. Grupo de 88 brasileiros que chegou na última sexta-feira (24) em Manaus estava algemado e acorrentado e reclamou de condições da aeronave, que tinha problemas no ar condicionado.

Ao desembarcarem no Brasil, eles reclamaram das condições. Diante da situação, o governo brasileiro mandou retirar algemas e correntes e proibiu a continuidade do voo da aeronave fretada pelos EUA.

Avião da FAB (Força Aérea Brasileira) buscou os deportados em Manaus. Grupo recebeu apoio e mantimentos para passar a noite em Manaus e foi levado pela FAB ao destino final da viagem, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde desembarcou no sábado (25).

Ministério das Relações Exteriores diz que tratamento viola o acordo firmado entre os governos. Itamaraty informou neste domingo (26) que vai cobrar esclarecimentos de autoridades americanas. Conforme o UOL antecipou com exclusividade, o Brasil vai pedir esclarecimentos aos representantes da Casa Branca.