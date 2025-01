Álbum de figurinhas Panini celebra 50 anos na França com presença de ex-jogadores famosos

Verdadeira instituição para os fãs de futebol de várias gerações, o álbum de figurinhas Panini celebrou os 50 anos da publicação dedicada ao campeonato francês com uma edição comemorativa e uma festa que reuniu em Paris grandes nomes que atuaram nos gramados do país, entre eles, o ex-jogador brasileiro Sonny Anderson.

Todo ano, desde 1975, milhares de torcedores de futebol na França aguardam ansiosos a publicação do álbum de figurinhas da Ligue 1, como é chamado o campeonato francês. A fórmula repete o sucesso de cinco décadas, com páginas dedicas ao elenco de todos os times de futebol da temporada. Para marcar a data comemorativa, uma edição especial foi lançada.

São 104 páginas com os times da temporada 2025/2026, mas também enriquecido com um retrospecto dos 50 anos do campeonato e seus momentos mais marcantes. No total, são 530 figurinhas.

Para celebrar o sucesso da publicação, a empresa Panini reuniu e homenageou ex-craques que brilharam nos gramados para o lançamento da edição comemorativa. Entre eles os franceses Robert Pirès (Meetz e OM), Luc Sonor (Metz e Mônaco) e Frédéric Piquionne (Saint-Étienne e Lyon), o português Pedro Miguel Pauleta (Bordeaux e PSG) e o brasileiro Sonny Anderson (Olympique de Marselha e Lyon).

O ex-jogador Robert Pirès, campeão mundial com a França em 1998, cresceu colecionando as figurinhas do álbum Panini. A descoberta foi com os colegas de escola, aos sete anos de idade. Pires lembrou da época e dos jogadores que o inspiraram e que fazia questão de ter em seu álbum de figurinhas.

"O jogador que eu queria ter absolutamente era o Alain Giresse. A geração de 84 me fez sonhar, sempre se fala do Michel Platini, o que é normal, porque era o melhor jogador francês. Mas jogadores como Giresse, Tigana, Fernandes, foram jogadores que me fizeram sonhar, que me inspiraram", declarou.

Robert Pirès, assim como outros ex-jogadores convidados para o lançamento da edição comemorativa, ganhou de presente um quadro com sua imagem no álbum Panini. Uma homenagem que o fez viajar no tempo.

"Quando comecei no futebol, tinha 7 anos. Era meu sonho, mas nunca tinha imaginado estar um dia no álbum Panini e nem jogar um dia pela seleção francesa. Quando eu vi minha primeira figurinha no álbum Panini, obviamente fiquei extremamente orgulhoso do que tinha conseguido realizar", diz o ex-jogador.

Sonny Anderson: "É uma honra estar no álbum de figurinhas"

O ex-jogador de futebol brasileiro, Sonny Anderson, que desembarcou em 1993 no Olympique de Marselha e depois fez história no futebol francês como campeão com o Mônaco (1997) e o Lyon (2002, 2003), também foi homenageado durante o lançamento da edição especial de aniversário do álbum de figurinhas Panini.

Atualmente consultor esportivo para canais de televisão da França, Sonny Anderson, contou à jornalista da RFI Annie Gasnier como foi sua descoberta do famoso álbum de figurinhas Panini quando chegou à França e sua reação ao ver sua imagem na publicação.

"Cheguei no Olympique de Marselha na metade do campeonato e por isso minha figurinha foi de uma ação de um jogo. Só no Mônaco, em 1994, descobri que tinha que se preparar, fazer a barba, cortar o cabelo para a figurinha", lembrou. "Isso fica para a vida toda. Até hoje assino coleções de álbuns de figurinhas da época que joguei no Mônaco e no Lyon",

Para Sonny Anderson, fazer parte do álbum é um sinal de reconhecimento para um jogador de futebol.

"É uma honra participar da Panini, que fez parte da nossa carreira de jogador, e saber que as pessoas que colecionam participaram da nossa carreira em algum momento de minha passagem pelo campeonato francês", diz Sonny Anderson.

O presidente da empresa Panini, Alain Guerrini, lembrou que na época de seu lançamento, em 1975, as imagens não eram autocolantes, mas a publicação soube se adaptar às evoluções tecnológicas e ao público. "Se há cinco décadas, a média de idade dos colecionadores era entre 10 e 15 anos, atualmente, se situa entre 5 e 10 anos de idade", afirma. Segundo ele, apesar da sociedade estar cada vez mais voltada para o mundo digital, a paixão pela coleção das figurinhas se mantém intacta.

"Estamos em um mundo digital, mas ter uma posse física, ter a imagem, é um pouco como as imagens religiosas de antigamente. Você pode colocar no bolso, sobre o coração, é algo que reconforta. Nossos colecionadores estão no mundo moderno, mas também num mundo de sonhos. Acho que isso cria um bom equilíbrio. Além disso, é intergeracional, é maravilhoso", afirma.